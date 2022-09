L’Oficina Jove del Solsonès organitza l’11 de novembre una nova trobada networking, la primera després de l’aturada per la pandèmia. Amb el nom de Solsworking, es preveu dur a terme una jornada principalment per a joves amb estudis vinculats al sector social i/o educatiu. L’objectiu de la iniciativa és facilitar eines a aquests joves per tenir més garanties d’èxit en la seva recerca de feina.

La Solsworking tindrà lloc l’11 de novembre al matí a l’auditori de la sala polivalent de Solsona. Els participants hi podran conèixer de primera mà les entitats socials del territori i els principals canals de recerca de feina. Així mateix, hi haurà una taula d’experiències de joves formats que actualment estan treballant en els sectors social i educatiu al Solsonès. L’any 2019 ja es va organitzar una primera trobada per donar a conèixer els avantatges del treball col·laboratiu.