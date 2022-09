El Ple ordinari d’aquest mes a l’Ajuntament de Solsona, que es celebrarà avui a partir de dos quarts de vuit del vespre, es posicionarà sobre la petició dels ajuntaments de Torà i Biosca de canviar d’adscripció comarcal per passar a formar part del Solsonès arran d’una moció presentada pel PSC, que n’ha motivat una altra de compartida per ERC i Junts per Solsona.

El text del regidor socialista, Mohamed El Mamoun, que el govern municipal va declinar tractar en el plenari de juliol, demana el suport a la petició dels dos consistoris segarrencs. Per la seva banda, Esquerra Republicana i Junts amplien els acords, que consideren que han d’incloure la sol·licitud d’una consulta legal als municipis de Torà i Biosca que confirmi la voluntat dels veïns, com a tràmit indispensable, així com el vistiplau del Consell Comarcal del Solsonès i el suport del Consell d’Alcaldies, entre altres punts.