La regidora de la CUP renuncia a la mancomunitat d’aigües del Solsonès

Pilar Viladrich, la portaveu d’ApS-CUP, ha renunciat al seu càrrec de representant de l’Ajuntament de Solsona a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès (MAAS) per desavinences amb el govern municipal d’ERC.

L’assemblea de la formació cupaire va prendre la decisió el dia després de l’últim ple municipal celebrat el 28 de juliol i en la sessió plenària que es durà a terme avi s’anunciarà que la regidora d’ERC, Rosó Barrera, ocuparà ara el càrrec a la MAAS.

La portaveu d’ApS-CUP explica a Regió7 que «en els últims mesos l’entesa que inicialment hi havia entre els dos grups municipals ja no hi és» i apunta que la gota que va fer vessar el got va ser l’últim ple celebrat a finals de juliol. «Es van fer unes afirmacions molt greus de cara als nostres regidors i una sèrie d’insinuacions que van fer que la nostra assemblea considerés que no tenia massa sentit seguir representant un govern que ni confia en nosaltres i que pensa el que pensa de nosaltres», diu Viladrich, que afegeix que « es van traspassar una sèrie de línies que nosaltres consideràvem que són vermelles».

En aquest sentit recorda que la seva designació com a representant de l’Ajuntament de Solsona a la Mancomunitat va ser «una mena d’acord» que mostrava que hi havia una bona entesa entre els dos grups i que «era una forma de «salut democràtica o de maduresa que regidors de grups municipals que no fossin el govern poguessin representar-lo en altres ens supramunicipals com és el cas de la MAAS.

Per altra banda, Viladrich es mostra crítica amb ERC i considera que no hi ha interlocució entre els grups municipals i que «ens trobem amb totes les decisions al ple i tenim la sensació que és un pur formalisme».

La plaça de Viladrich a la Mancomunitat l’ocuparà la regidora d’ERC Rosó Barrera, que paral·lelament deixa de prestar la dedicació del 70 % de la jornada a l’Ajuntament i renuncia a la retribució. Així, passarà a percebre, en canvi, les indemnitzacions per assistències a la Junta de Govern Local, plens i comissions.