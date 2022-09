Aquest diumenge, a les 11.30 h, tindrà lloc a la plaça Ramon Llumà de Solsona l’acte de presentació de qui serà cap de llista de Junts per Catalunya a l’alcaldia de Solsona en les properes eleccions municipals que es celebraran el maig del 2023. Es preveu que la presentació vagi a càrrec de Jordi Turull, secretari General de Junts per Catalunya, i de Laura Borràs, presidenta del mateix partit (presidenta actualment suspesa del Parlament de Catalunya) i serà conduïda per la solsonina Núria Bonet.

Aquest acte és obert a tota la ciutadania, inclourà una lectura de poemes, música en directe a càrrec del grup local Iaia Kumb i clourà amb un aperitiu per a tots els assistents.