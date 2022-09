El ple de l’Ajuntament de Solsona va provar ahir una moció conjunta d’ERC i Junts sobre la integració dels municipis de Torà i Biosca a la comarca del Solsonès. Així, el consistori solsoní va decidir que donaria suport a la petició dels dos municipis segarrencs de canviar de comarca i passar al Solsonès, si es confirma la voluntat dels veïns d’ambdues poblacions mitjançant una consulta legal. A més, la moció també indica que seria necessari que la consulta rebés el vistiplau dels plens dels consells comarcals afectats i el suport dels consells d’alcaldies respectius.

La moció va ser aprovada amb els vots a favor de tots els regidors excepte el del PSC, que també va presentar una moció similar. En el ple del passat mes de juliol el portaveu del PSC, Mohamed El Mamoun, ja va presentar una moció a favor de la integració dels municipis de Torà i Biosca al Solsonès, però aleshores el govern municipal va demanar ajornar la votació per tal de valorar-ne la informació disponible més detingudament.

En aquest sentit, després del darrer ple ERC i Junts van acordar una nova moció que ampliava la presentada anteriorment pel PSC. Abans del ple d’ahir, però, el govern d’ERC va demanar a El Mamoun que esmenés el text de la seva moció per tal de incloure-hi les condicions de la celebració d’una consulta legal als dos municipis i el vistiplau dels consells comarcals afectats. Tot i això el regidor socialista va decidir mantenir la seva moció per a aquest ple, que va ser desestimada pels vots en contra de Junts i ERC.

El portaveu de Junts, Marc Barbens, va indicar que estava d’acord amb la moció del PSC però que trobava a faltar «un reconeixement a les voluntats dels veïns de Llanera que volen passar a formar part del municipi de Llobera, una reclamació històrica».

ApS-CUP va votar a favor de les dues mocions destacant que «un procés d’aquest tipus no té sentit si no va acompanyat de la voluntat popular» i per això va destacar la necessitat de fer la consulta i que el Solsonès «pugui dir la seva» sobretot tenint en compte també el conflicte amb les masies de Llanera.

L’alcaldessa Judit Gisbert també va destacar la importància de la realització d’aquesta consulta legal ja que, tot i que el 2010 els dos municipis ja van aprovar el canvi comarcal, «ara han passat molts anys».

La petició ja és al Parlament

El canvi comarcal de Torà i Biosca s’ha tornat a desencallar aquest any després que el PSC presentés una proposició de llei al Parlament de Catalunya per tal de fer efectiva aquesta modificació. El Consell d’Alcaldies del Solsonès, per la seva banda, va reclamar que es desenvolupés un estudi per conèixer les implicacions de l’entrada de Torà i Biosca al Solsonès en cas que es realitzés.