La solsonina Elis Colell és la candidata de Junts per Catalunya a Solsona per les eleccions municipals del 2023. La presentació de la cap de llista ha comptat amb els parlaments de Jordi Turull i Laura Borràs. L’acte s'ha celebrat aquest diumenge a dos quarts de dues del migdia a la plaça Ramon Llumà.

Elis Colell és coneguda per la seva participació en entitats diverses de la ciutat i pel seu rol de presentadora. La cap de llista ha explicat que al juny va rebre una trucada i pensant-hi se li va despertar el “cuquet solsoní”. Amb el seu projecte, vol que Solsona se senti orgullosa de ser la capital del Solsonès.

Colell, ha destacat el resultat satisfactori de l’equip que completarà la llista, format majoritàriament per cares noves que s’aniran donant a conèixer durant els pròxims mesos. A més, defensa que estaran oberts a totes les propostes i anima als solsonins a parar-la pel carrer per fer aportacions. En el discurs, ha recordat a l’exalcalde de Solsona Ramon Llumà, amb qui va treballar i a qui considera un alcalde proper i defensor de la nació catalana. També ha dedicat unes paraules a Romà Salas, el seu tiet i exregidor.

L’alcaldable ha sigut presentada pel Secretari General de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que ha definit a Colell com una persona “implicada en el teixit associatiu i que regalima Solsona pels quatre costats, una persona que sempre té un sí, que és l’expressió més objectiva de la vocació de servei”. Turull ha defensat que l’objectiu de la política és fer que la gent sigui més feliç i que ho tingui tot més fàcil. A més, l’ex diputat del Parlament de Catalunya ha recalcat la diversitat de persones a dins de Junts per Catalunya.

Per la seva part, Laura Borràs, presentada com a Presidenta del Parlament de Catalunya, ha posat el focus en el doble compromís de presentar-se en el moment actual: “És un doble esforç perquè a ningú se li hauria de demanar que per la seva feina hi hagués un risc de perillositat”. Borràs, ha definit l’esdeveniment com una celebració i valorar la política municipal: “Penso que la gran política és la que es fa als ajuntaments, al costat de les persones i al seu dia a dia”.

L’acte s'ha encetat amb l’actuació del grup solsoní Iaia Kumb, format per Ramon Segués, Montse Riu i la mateixa alcaldable, Elis Colell (amb la guitarra). A continuació, s'ha ofert un petit recital de poesia a càrrec de Francesc Boix. La també solsonina Núria Bonet ha conduït l’esdeveniment. Finalment, s'ha ofert un aperitiu a tots els assistents.

Junts per Catalunya és la primera vegada que es presenta a les municipals solsonines. El partit al Solsonès està format per exmembres de CIU que es van presentar a les municipals del 2015 i alguns alcaldes de la comarca exmilitants del PDeCAT que es van presentar amb partits independents a les del 2019.