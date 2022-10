La sequera que ha afectat Catalunya aquest estiu ha provocat algunes afectacions en les pomes de muntanya, però els productors estan contents amb el nivell de producció de la fruita.

Les condicions meteorològiques que hi ha hagut durant el període de producció de les pomes han fet que les pomes de muntanya enguany hagin sortit més petites que en altres temporades. «Les altes temperatures i la sequera han fet que els arbres estiguin en estrès molts mesos i que les mides de les pomes siguin més petites», explica a Regió7 Josep M. Pintó, president de la cooperativa Biolord. Tot i això, Pintó valora positivament el nivell de producció que hi ha hagut aquesta temporada tenint en compte la situació. «Ara devem estar sobre les 100 tones i comptem que arribarem a les 250 o 300 al final de temporada, una xifra similar a la dels altres anys», detalla Pintó. En aquest sentit només lamenta que les mides de les pomes són més petites. Però la situació difereix segons la zona. Arnau Vilaseca cultiva les pomes a la Molsosa. «A mi les gelades em van afectar les primeres floracions i llavors les segones ja fan un fruit més petit. Colliré menys que l’any passat i les pomes seran més petites», lamenta.

La resposta al mercat, però, ha estat molt positiva. «Aquest any ens feia molta por començar la campanya per la crisi econòmica, però hem tingut un setembre molt més fort que el setembre de l’any passat. De moment està sent el millor any pel que fa a venda de pomes de muntanya», explica el president de Biolord.

La cooperativa Biolord la formen 12 productors del Solsonès, el Berguedà, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i l’Alta Ribagorça que es dediquen a cultivar pomes de muntanya.

«L’avantatge de la muntanya és que l’arbre no para mai de treballar. A la plana, quan la temperatura supera els 30 graus, l’arbre s’atura i això fa que els fruits a final d’estiu facin una maduració exprés. Això vol dir que no ha acumulat prou sucre, que té la polpa dura, etc. Li falta de tot.

A muntanya això no ens passa, perquè, com que les temperatures són més atenuades, tot el procés és gradual. Això implica que tinguis més de tot. La part negativa és que normalment tenim calibres més petits», explica Pintó.