Aquest cap de setmana se celebren les Jornades Europees del Patrimoni i el Museu de Solsona ho farà dedicant-les a la cultura ibera. Dissabte es podrà gaudir del món dels lacetans i descobrir-lo a partir d’aspectes concrets com ara la construcció i la utilització de materials metàl·lics de tota mena, com feien ceràmica o com actuaven els guerrers per defensar els seus poblats. Les activitats es duran a terme al mateix museu a excepció de la recreació històrica de guerrers que tindrà lloc a la Plaça Palau.

Aquestes jornades són una col·laboració amb el Centre d’Estudis Lacetans, la secció d’Arqueologia del qual fa vint-i-cinc anys que treballa en el camp de la recerca i la investigació de la cultura ibera.