Representants de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i de la Diputació de Lleida es van reunir per veure en quin estat es trobava la petició d’ampliació i arranjament de la carretera c-149a, en el tram de Solsona a la Torregassa, una sol·licitud realitzada per l’Ajuntament de Pinell durant anys degut a la perillositat d’aquest tram.

En la reunió es va fer la presentació del projecte executiu de l’actuació. La Diputació es va comprometre a realitzar-la en els propers dos anys, una partida pressupostària pel 2023 i l’altra pel 2024, degut a l’alt cost de l’actuació.

L’Ajuntament diu que malgrat que la carretera no pertany al seu municipi i la «inexistent col·laboració dels municipis per on passa la via», ha tirat endavant i en solitari el projecte.