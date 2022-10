L’Ajuntament de Pinós ha tret a concurs les obres de reforma del local social de Vallmanya i de l’habitatge que hi ha al mateix edifici. En el cas de l’actuació al local social, però, és el segon cop que surt a concurs, ja que en la primera ocasió va quedar desert. Per aquest motiu el consistori ha hagut d’augmentar-ne el pressupost un 20% tenint en compte l’augment de preus dels últims mesos.

L’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, explica a Regió7 que no han tingut cap altra opció a incrementar el pressupost de les obres a causa de la inflació i que, per tant, el mateix consistori s’haurà de fer càrrec de la diferència. «En principi haurem de tibar de romanent de tresoreria. No tenim cap altre remei. Si no hauríem de renunciar a les subvencions», explica.

I és que les dues actuacions es poden realitzar gràcies a dos ajuts diferents. En el cas del local social es fa gràcies a una subvenció del PUOSC i el contracte té un valor de 166.256,46 euros amb IVA inclòs, un 20% més que en l’última licitació. «Ens trobem amb ajudes desfasades. L'única sort és que podem disposar de romanent o crèdits per poder fer front a les diferències que falten», apunta Vilalta.

Actualment el local social i el bar estan tancats i l’espai actualment no compleix algunes normatives a causa del seu estat, motiu pel qual es fa aquesta actuació. A més, la posada a punt del local social coincidirà amb la reforma de l’habitatge que hi ha en el mateix espai. «Ens va bé fer-ho junt perquè és el mateix edifici que el local social. La idea seria que vingui una família amb fills que puguin donar continuïtat a l’escola d’Ardèvol i que portin el bar del nucli de Vallmanya. Aquesta seria l'opció ideal però a partir d’aquí estem oberts al que faci falta», apunta el batlle de Pinós. En el cas de les obres de l’habitatge l’Ajuntament també s’haurà de fer càrrec de la diferència respecte a la subvenció, però en ser una actuació menys exigent no suposa un gran problema.

Tot i això l’Ajuntament de Pinós sí que té més complicacions amb la reforma de l’altre habitatge social del poble a l’antiga escola de Vallmanya. «En el cas de l’antiga escola de Vallmanya ens trobem que la subvenció només ens cobreix un 50% del que és el cost de l’obra. Aquí sí que estem movent fils per trobar altres subvencions, ajuts d’entitats o el que sigui perquè ens falten diners per complementar la inversió», explica Vilalta, que confia en què surti a licitació a finals del 2022 o principis del 2023.

La rehabilitació del local social i dels dos habitatges té l’objectiu de lluitar contra el despoblament amb l’arribada de noves famílies amb fills.