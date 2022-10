El cap de setmana del 21 al 23 d’octubre, Solsona acollirà una cita ineludible per als amants dels bolets i els gurmets que cuiden la seva alimentació. El nucli antic serà l’escenari de la segona Solsoterra, la Fira de la Terra del Solsonès, que creix tant en nombre d’expositors, amb vint-i-quatre propostes, com d’activitats lúdiques, divulgatives i familiars. A més, es recuperen actes d’abans de la pandèmia, com tastets i la presentació de les Jornades Gastronòmiques de Tardor.

El principal pretext del certamen, que des de l’any passat fusiona la Fira del Bolet i L’Ecològica, són el mercat del bolet, que portarà cinc parades a la plaça Major, i l’ecològic i artesà, amb quinze parades distribuïdes entre el carrer de Sant Miquel i la plaça de la Catedral. Obriran dissabte de deu del matí a vuit del vespre i diumenge de deu a dues. La fira, organitzada pel Consell Comarcal, a través de Solsonès Fires, i l’Ajuntament de Solsona, amb l’Agència de Desenvolupament Local, s’amplia sense restriccions per la covid-19, fet que permet encabir més expositors i no limitar aforaments.

Un altre dels al·licients més destacats de la Solsoterra és el Solsbirra Fest, el festival de cervesa artesana, que arriba a la quarta edició amb la participació de quatre cerveseries catalanes i un espai gastronòmic. Igual com l’any passat, s’ubicarà a la plaça del Consell Comarcal i s’amenitzarà amb una sèrie d’actuacions musicals en directe, a partir de dissabte al migdia i fins diumenge al migdia.

El tret de sortida de la programació el donaran divendres al vespre els tastets de presentació de les dissetenes Jornades Gastronòmiques de Tardor del Gremi d’Hostaleria del Solsonès a la plaça Major. Tot i això, la Solsoterra s’afegeix a la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, que comença el dia 15, amb una campanya que oferirà tiquets per a un tastet del dissabte al migdia a tothom que compri productes ecològics a diferents establiments. Igualment, la Biblioteca Carles Morató exposarà llibres sobre producció i alimentació ecològica durant tota la setmana.

Sortides amb el cistell

Els bolets, però, no neixen a plaça. Per això qui ho vulgui podrà participar en dues sortides al bosc. D’una banda, dissabte a primera hora i fins al migdia, el Grup de Natura organitza una excursió per buscar exemplars que serviran per muntar una exposició posterior al vestíbul de la casa consistorial. Diumenge durant tot el matí, d’altra banda, es farà una ruta micològica a la finca El Monegal de Sant Llorenç de Morunys per a qui es proposi omplir el cistell. En aquest cas, les places són limitades i cal reservar amb antelació per correu electrònic a serveis@ctfc.cat.

En el marc de la fira, el dissabte 22 al matí a la sala cultural de l’ajuntament, el grup Leader Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central organitza l’onzena jornada tècnica “Masies + sostenibles”, centrada en la masia, la bioconstrucció i la rehabilitació en eficiència energètica. Hi prendran part el meteoròleg Tomàs Molina, l’arquitecte Arnau Bujons i el bioconstructor Andreas Lindgren. L’assistència és gratuïta, però cal inscriure-s’hi a gerència@leadercatcentral.cat.

També hi haurà altres xerrades divulgatives durant la fira, com la de la dietista nutricionista Martina Ferrer (Etselquemenges), que donarà claus per aprendre a llegir les etiquetes dels aliments; i la del catedràtic en Radiologia i Medicina Física Nicolàs Olea, que explicarà com alliberar-se dels tòxics i evitar els disruptors endocrins. Així mateix, Sílvia Sampons (Cuina Anònima) dirigirà un taller de propostes vegetarianes i vegades diumenge al matí, per al qual cal reservar lloc a coordinacio@firadesolsoina.cat.

Propostes per al públic familiar

Un dels públics que sempre té convocatòries a les fires de Solsona és el familiar. La Boia Teatre oferirà un espectacle de titelles dissabte al matí a la plaça de l’U d’Octubre amb motiu del Dia internacional d’acció per la despatologització trans; i a la plaça de Palau hi haurà jocs d’habilitat, psicomotricitat i enginy fabricats amb materials reutilitzats dissabte tota la tarda, així com jocs de fusta i gran format diumenge al matí.

Entre altres propostes, la programació de la Solsoterra inclou un sopar maridatge amb l’enòleg David Mañas al restaurant El Solsonès, amb reserva al telèfon 973482861; exposicions; la presentació del llibre Àpats. L’art i la cultura de menjar i beure a Catalunya (Parcir, 2022), d’Alba Sunyer i Clara Antúnez, i un concurs de puzles, amb inscripció a silkesilketa@gmail.com. Tota la programació i els horaris es poden consultar a www.firadesolsona.com.

Per organitzar la Fira de la Terra del Solsonès les institucions locals tenen el suport de la Diputació de Lleida, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Grup de Natura del Solsonès, La Menestrala, el Gremi d’Hostaleria del Solsonès, l’Associació Blues Events, la UBIC Solsona, la Biblioteca Carles Morató, El Monegal, Molsa Toleràncies i l’Hotel Sant Roc.