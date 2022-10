La millora de la carretera de Sant Ponç s’executarà durant el 2023

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) durà a terme la millora de la carretera de Sant Ponç durant l’any 2023. Així ho va informar el seu director en una reunió amb els alcaldes de Riner, Clariana de Cardener i Navès celebrada aquest dimecres.

El projecte està valorat en uns 1,91 milions d’euros sense comptar les expropiacions. Es preveu actuar en la totalitat de la carretera, que té aproximadament 8 km i que està en mal estat degut a l’aigua, les inclemències climatològiques i l’escàs manteniment registrat en els darrers anys. El tram amb més deficiències és el que va de Santa Susanna (Riner) a la presa de Sant Ponç. «Està en mal estat. Hi ha forats que la fan perillosa perquè poden provocar algun accident o malmetre algun vehicle», explica l’alcalde de Riner, Joan Solà. A més també és estreta i té alguns revolts tancats que n’augmenten la perillositat. Pel que fa al tram que va de la presa a Santa Llúcia (Navès), el ferm de la carretera està en millor estat però la via continua sent estreta. «Era una reivindicació històrica. És la carretera del pantà, però també porta a casa de molts veïns que necessiten un accés digne a casa seva», explica el batlle de Riner, que assegura que és una carretera amb un important valor comarcal ja que connecta la C-55 amb la C-26 i també connecta tres municipis el Solsonès com són Riner, Clariana i Navès.

Per altra banda, l’alcalde de Clariana, Albert Bajona, afirma que tot i que normalment no té una densitat de trànsit elevada, a l’estiu aquesta creix degut a l’oci que es practica al pantà de Sant Ponç. A més Bajona també assegura que l’ACA té prevista una actuació als 16 km del camí que dona la volta al pantà de Sant Ponç i que té un cost que ronda els 700.000 euros. «És un tema de seguretat perquè hi ha zones amb esllavissades importants», explica el batlle.

L’actuació suposarà la reposició i ampliació del ferm i l’optimització del traçat, a més de la millora del drenatge de la carretera i la renovació de la senyalització horitzontal. Ara, l’ACA està duent a terme les expropiacions necessàries per dur les obres a terme.