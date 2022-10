L’Ajuntament de Solsona ha convocat una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca per cobrir un lloc vacant per jubilació, i una altra d’informador/a juvenil per consolidar un lloc de treball que fins ara s’havia ocupat temporalment per a la posada en marxa de l’Oficina Jove del Solsonès. En ambdós casos també es crearà una borsa de treball.

A la biblioteca Carles Morató un lloc de tècnica auxiliar s’ha cobert fins ara interinament arran d’una jubilació el 2021. El concurs-oposició que es convoca és per a un contracte laboral fix amb dedicació completa (37,5 hores setmanals). Entre altres tasques assignades a aquest lloc hi ha l’atenció a les demandes dels usuaris, la revisió, registre i col·locació de documents, la confecció de dossiers, la col·laboració en la preparació d’activitats de dinamització cultural, entre altres. En el cas de la plaça d’informador/a juvenil, s’ofereix un contracte laboral fix a temps parcial de 24 hores la setmana a l’Oficina Jove. Les funcions encomanades a aquest lloc són l’atenció als tècnics municipals, regidors i joves de la comarca, la detecció de necessitats de la població jove per treballar en noves propostes i la informació i l’assessorament a entitats en matèria de joventut, entre altres.