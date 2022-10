La candidata de Junts a l’alcaldia de Solsona serà Elis Colell (Solsona, 1968). La solsonina és una persona coneguda a la ciutat per la seva tasca associativa i per la seva feina com a presentadora d’esdeveniments, com alguns actes del Carnaval. Colell viurà la seva primera experiència en la política amb l’objectiu de guanyar les eleccions municipals del 2023.

El seu anunci com a candidata a l’alcaldia va agafar de sorpresa molta gent.

Sí, de fet ja buscàvem una mica la sorpresa. Una persona com jo en política haurà sorprès molt.

És la seva primera incursió en política.

A primera línia sí. Jo coneixia de primera mà el funcionament de l’Ajuntament perquè jo havia treballat al seu departament de premsa i al del Consell Comarcal. Sé que ha canviat molt però l’essència continua sent la mateixa.

Per què ha decidit endinsar-s’hi?

Bé, a mi em van venir a buscar. Vaig rebre una trucada i em van dir que buscaven una candidata per a Solsona. La meva primera resposta va ser que no, però vam fer una reunió i em van dir: ‘pensa-t’ho’. I això em va fer despertar el cuquet solsoní que tenia una mica adormit.

A més, entra en política liderant una llista. És una responsabilitat elevada, no?

Jo sempre he sigut una persona que no li fa por ser al davant, i per fer-ho a la meva manera havia de passar al davant. De fet, des del principi ja m’ho van oferir així, em van dir que podia fer l’equip a la meva manera i he tingut plena llibertat.

És militant de Junts?

No he militat mai a cap partit. Ara a Junts, de moment, ningú m’ha dit que ho hagi de fer. Si més endavant o a títol personal ens volem afiliar, doncs ja es veurà. De fet, jo he votat molts partits.

Per què creu que la van escollir per sobre de persones amb més experiència política com per exemple Sílvia Torra?

L’objectiu era buscar cares noves en política. Buscaven també una persona que fos coneguda i que es pogués defensar en diferents àmbits. Jo sé poc de molt i molt de res perquè he sigut polifacètica i polivalent. He treballat de tot. Potser la meva part més bona és la comunicació. No cal tenir una carrera universitària per saber tractar la gent i tenir la capacitat de comunicar.

Mantindrà el seu paper com a presentadora d’actes a Solsona després de les eleccions?

És una cosa que no m’agradaria deixar de banda perquè crec que són compatibles. Jo a les meves presentacions, si faig crítica, no és una crítica ferotge o sagnant, sinó que és una mica light. Ho podria seguir fent mentre la gent de les associacions o entitats continuïn confiant en mi.

Si es convertís en alcaldessa també?

No crec que hi hagués un conflicte, però també depèn del context.

I també voldria mantenir el seu paper al Carnaval?

No podria fer de sermonaire, que això sí que seria una mica incompatible, però per a la resta penso que no hi hauria cap problema.

Quins són els seus referents polítics?

El meu referent més proper és el meu tiet Romà. Era un home amb una vocació de servei impressionant, amb una gran capacitat de treball i una identitat de país brutal. També Ramon Llumà, una bèstia de la política, i Xavier Jounou, amb qui també vaig treballar. Ara que he conegut una mica Jordi Turull, em sembla un home molt coherent i molt humà, i això jo ho valoro molt.

Es va anunciar la seva candidatura en ple conflicte entre Junts i ERC al Govern de Catalunya. Quina posició té?

Si m’haguessis fet aquesta pregunta fa tres setmanes, t’hauria dit que potser era millor no sortir del Govern, però ara penso que sí que ho hem de fer. Això és una opinió purament personal i no he pogut votar ni res. Si tens un acord amb una sèrie de punts i veus que no en compleixen cap, doncs et fan molt difícil continuar.

És un partit diferent del Junts que hi ha actualment a l’Ajuntament de Solsona?

Jo he fet el meu equip i el meu equip no milita enlloc. Els que ara hi ha amb el nom de Junts, ja no seran Junts.

ERC governa des del 2007 amb majoria absoluta. Creu que pot canviar això?

Quan ells la van aconseguir, ho van fer trencant una altra majoria absoluta de CiU. Jo surto a guanyar. No dic que sigui fàcil, però no és impossible.

Què és el primer que canviaria de Solsona?

Encara no tinc un ordre de preferència. Però hi ha un seguit de serveis municipals que s’haurien de depurar, mirar com es gestionen i procurar que la gent que hi treballa estigui bé i estigui contenta i orgullosa de treballar en un servei municipal.

Com valora la gestió del govern municipal durant l’últim mandat?

Jo penso que s’ha anat tapant forats i no hi ha hagut projectes il·lusionants per a Solsona. També crec que Solsona ha perdut una mica l’orgull de capital de comarca. No ha sabut aglutinar o treballar amb els altres municipis per fer del Solsonès una comarca referent en moltes vessants.

Qui formarà la seva llista?

Ho anunciarem més endavant. Volem que els solsonins vegin cares noves, sense motxilles, que volen escoltar-los.