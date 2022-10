L’Orant de Pedret i els Gegants del Carnaval de Solsona han estat els atractius turístics més importants de la capital del Solsonès durant aquest estiu entre les activitats ofertes pel Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i Solsona Experience. Les dues entitats van calcular un miler de visitants i mil vuit-cents en les seves activitats, respectivament.

El Museu de Solsona va destacar la recuperació del nombre de visitants, similar al d’abans de la pandèmia, i el retorn del turisme estranger, sobretot del francès. L’estrella de l’estiu va ser la remodelació de la sala de Sant Quirze de Pedret, apunta Lídia Fàbregas, directora tècnica del museu: «Hem pogut explicar Pedret com volíem i la gent en surt molt contenta, en fem una bona valoració».

En aquest sentit, el Museu va organitzar els dimecres de juliol al vespre a la terrassa un cicle de conferències amb el nom de «Pedret i el seu món», que permetia poder conèixer en profunditat l’església i el conjunt de pintures murals. «Aprofites per transmetre i difondre el museu, i vist el resultat, la intenció és consolidar un cicle a l’estiu», destaca Fàbregas.

Solsona Experience, per la seva part, ressalta el perfil familiar dels visitants en les activitats. Aquest estiu era el primer del Lo Cal Boig, per on van passar unes nou-centes persones. D’aquestes, quatre-centes noranta van visitar-lo amb un guia i la resta van trepitjar-lo per la trobada de gegants organitzada per la Colla Gegantera del Carnaval. Ester Vila, sòcia de la cooperativa, recalca que «era necessari que Solsona disposés d’un equipament fix on poder tenir els gegants del Carnaval i on poder vendre productes de la marca Carnaval». «El balanç és molt positiu i esperem que continuï», afirma.

Les nocturnes de Solsona Experience són també un clàssic de l’estiu solsoní, activitats més dirigides al públic local. Vila explica que enguany es va apostar per l’educació perquè «sabíem que l’escola Arrels havia de patir una modificació interna bastant important i era fer-la aquest any o no poder-la fer més abans que el convent de les monges es transformés en escola».