Sant Llorenç de Morunys va acollir ahir la 14a edició de la Fira dels Ous d’Euga, inspirada en la llegenda dels Tres Savis Piteus, i l’11a edició del Mercat del Pagès. Tot i les dificultats meteorològiques d’aquesta temporada, es va assolir el rècord de participants en el concurs de carabasses amb un total de 36 concursants.

Enguany ha estat un any difícil per als cultivadors de carabasses atès que la manca de pluges i la sequera han reduït els quilograms dels vegetals i n’han podrit alguns exemplars. Tot i això, la participació en la Fira dels Ous d’Euga ha estat un èxit, explica Josep Maria Muntada, conegut com a Piqué, membre de l’Associació dels Ous d’Euga. «La menor grandària dels Ous d’Euga i la pèrdua d’alguns dels participants habituals per culpa de les condicions d’aquest estiu han estat compensades per l’augment de participació. Hi ha nous cultivadors més joves, que són la gran esperança de la fira», ha dit a Regió7.

Així doncs, la participació ha incrementat tant en el nombre com en la implicació de la societat civil. «A més d’haver-s’hi presentat més gent, tant de fora de la vall com de dins, tots els habitants s’hi han implicat molt, des dels més petits fins als més grans», destaca Piqué. Alguns exemples són la residència d’avis, que ha presentat dos exemplars en el concurs de carabasses decorades, que han obtingut el tercer premi, i la participació de grups d’escoles en la mateixa modalitat.

Pel que fa al concurs per mida, l’Ou d’Euga més pesant va ser cultivat per Josep Maria González, pagès de 47 anys i veí de Corbera d’Ebre, que és la vuitena vegada que s’hi presenta i que ja ha quedat en primera posició en altres edicions. En aquest cas, l’hortalissa pesava 524 kg. González va guanyar el premi a l’Ou d’Euga més gran de fora la vall i el premi addicional al més gran de tota la fira.

El premi local se’l va endur Jordi Cases de les Nogueres, amb una carbasa de 154 kg. En la categoria d’Ous d’Euga més artístics i originals va guanyar la Lourdes de Gimenells, que va presentar una combinació d’aquests vegetals en forma de copa on se sostenien carabasses de diferents colors.

Al Mercat del Pagès, per la seva banda, hi van participar 28 firaires. Com a novetat d’aquesta edició hi va haver un punt de venda a la plaça de la Canal amb tastets de tapes amb Ous d’Euga cuinats per restaurants de la zona. Durant la jornada també es va organitzar un taller d’estampació botànica, a càrrec de la Marta de l’Associació Hatimu, un de pintura a la cara dirigit per Romi Lamolla i un de decoració de carabasses seques dirigit per Rafael Alegre.