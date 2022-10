La setmana passada van començar els treballs de col·locació de la gespa artificial al camp municipal de futbol de Sant Llorenç de Morunys. L’import dels treballs de col·locació de la gespa és de 48.400 euros tot amb fons propis del consistori, ja que tot i fer diferents sol·licituds a altres administracions, no s’ha rebut cap ajut en aquest sentit. S’espera que la durada dels treballs sigui aproximadament d’un més.

Els treballs de la col·locació de la gespa es van adjudicar a l’empresa Sports & Landscape, que ha estat l’encarregada de buscar un camp de gespa artificial en bon estat on fessin canvi de gespa per tal de reutilitzar aquesta per col·locar-la al camp de Sant Llorenç. L’Ajuntament piteu valora així que amb aquesta actuació es fa «una autèntica economia circular on tots hi sortim guanyant, i els qui més, els usuaris del nostre camp». El consistori piteu va apostar per dur a terme aquest tipus d’actuació i no instal·lar una gespa artificial nova perquè sinó «era del tot inassumible pel nostre Ajuntament». En aquest sentit el consistori de Sant Llorenç recorda que no han rebut cap ajuda per part d’altres administracions públiques.

La instal·lació de gespa artificial al camp municipal és una actuació més de les realitzades per l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys per tal de disposar d’una zona esportiva digna. Així, durant els últims dos anys s’ha realitzat una inversió superior als 240.000 euros.

L’obra més costosa en aquest sentit ha estat els moviments de terra i l’obra civil a la zona Esportiva, amb un cost de 50.772 euros dels quals fins al moment 20.286 els ha pagat el C.E Sant Llorenç. En els últims dos anys també s’ha construït la pista de pàdel municipal per 38.000 euros, s’ha canviat el sistema de cloració de la piscina per gairebé 50.000 euros i s’han fet altres millores en el camp de bitlles i en la zona esportiva municipal per un valor de 30.000 euros, entre altres actuacions.