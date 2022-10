El grup de Junts a l’Ajuntament de Solsona es mostra crític amb l’estat de la piscina municipal. El regidor César García detalla una sèrie de problemes de manteniment de les instal·lacions i de manca d’inversió en l’equipament.

Un dels principals problemes detectats per García és a la piscina petita. El regidor assegura que la pintura del terra s’aixeca i que ha provocat talls als peus dels usuaris, la majoria dels quals són infants, en més d’una ocasió. «Cada cop que pinten ho fan sobre pintura antiga. Es van fent capes de pintura i amb l’aigua i el clor s’acaba aixecant. Jo he sigut testimoni de com el socorrista ha hagut de fer cures degut a algun tall al peu causat per això», explica García. Per altra banda, el regidor responsable d’aquesta àrea, Joan Parcerisa, explica que aquest any no es va pintar perquè no tocava, ja que es fa cada dos anys. En tot cas afirma que té constància d’algunes de les queixes expressades pel grup de Junts.

Un altre problema és l’estat de la zona dels lavabos. «Fa molts anys que no s’hi fa res i estan en un estat pèssim i inacceptable. Tot el conjunt de l’espai és molt vell i està molt deteriorat», explica García. En aquest sentit detalla que algunes portes i marcs estan podrits, que hi ha rajoles trencades o que, en alguns casos, no n’hi ha. Garcia considera que aquesta manca d’inversió durant tants anys no és acceptable. En aquest sentit, Parcerisa explica que cada any es van fent actuacions com l’última millora que es va dur a terme a la zona de vestidors.

Les dutxes exteriors també han aixecat crítiques ja que no són amb polsador temporitzat i alguns usuaris les deixes obertes després de dutxar-se. A més, algunes presenten fuites després que uns dies abans de l’obertura de la piscina aquest estiu uns brètols hi causessin desperfectes.

Pel que fa a les activitats dirigides, però, la valoració per part de l’equip de govern és molt positiva.

En relació amb la construcció d’una piscina coberta, Parcerisa afirma que l’estudi ja fa temps que es va fer però que el govern vol fer modificacions al projecte a més de trobar finançament. En tot cas no preveuen avançar més en aquest sentit en el que queda de mandat.