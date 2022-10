A finals d’aquest mes el Centre Sanitari del Solsonès culminarà el traspàs de dades de totes les seves persones usuàries del sistema informatiu que utilitzen actualment, OMI, al sistema ECAP del Servei Català de la Salut. Aquest fet facilitarà que les històries clíniques de l’ens de salut del Solsonès puguin ser consultades des de qualsevol altre centre d’atenció primària o hospital públic de Catalunya.

Aquest procés, que ha portat un treball de molts mesos per part del personal del Centre Sanitari del Solsonès, suposa la culminació d’una tasca que ha implicat traspassar 83.000 històries clíniques corresponents a totes les persones, de dins i fora de la comarca que, en algun moment durant els darrers vint anys, han acudit a l’ens de salut comarcal.

El traspàs de dades al sistema ECAP, amb el qual acabaran treballant la pràctica totalitat de centres d’atenció primària de Catalunya, ha suposat traspassar uns 650.000 diagnòstics mèdics de pacients del Centre Sanitari del Solsonès al nou programari, per tal que tota història clínica pugui ser consultada des de qualsevol punt del país.

Per tal de dur a terme aquest trasllat, el Centre Sanitari informa que, com a conseqüència d’aquest canvi de programa i durant uns dies, el funcionament administratiu podrà ser més lent i la concertació de visites podria implicar també més temps. Paral·lelament, aquest procés també afectarà, durant uns dies, l’emissió de receptes, baixes laborals i altres tràmits. Per aquest motiu el Consell Comarcal, que és l’ens encarregat de gestionar el Centre Sanitari, demana la comprensió de les persones usuàries durant els primers dies d’adaptació i treball tant per part del personal administratiu, com mèdic i d’infermeria.

Vacunació de la grip

A partir de dilluns el Centre Sanitari del Solsonès administrarà la vacuna de la grip als majors de 60 anys d’edat, a professionals de la salut, a dones embarassades o a persones que pateixen alguna malaltia crònica. Per rebre la vacuna cal demanar cita trucant al Centre Sanitari.