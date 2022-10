L’associació Amisol s’ha vist obligada a tancar el servei En-Ment, dirigit a persones amb problemes de salut mental, per manca de finançament 15 mesos després de la seva posada en funcionament. Divendres passat es va dur a terme l’últim dia del servei. «Malgrat el treball conjunt d’Amisol i els ens locals del Solsonès, la impossibilitat d’assegurar una font de finançament estable per a la continuïtat del projecte ha fet que l’associació Amisol s’hagi vist obligada a finalitzar-ne l’execució», afirma l’associació en un comunicat.

Al llarg dels 15 mesos d’activitat del servei s’ha atès un total de 60 persones, amb les quals s’han dut a terme més de 2.000 atencions realitzades per les professionals. Els indicadors de seguiment de l’activitat demostren que la salut global d’aquestes persones ha millorat de manera molt notable respecte a la seva situació inicial. En aquest sentit, l’impacte indirecte d’aquestes xifres cal avaluar-lo en termes molt més amplis ja que té conseqüències positives directes en l’entorn familiar i social de cadascuna de les persones tractades i alhora, també, en la disminució dels recursos socials i sanitaris que s’haurien utilitzat en cas de no haver existit aquest servei.

El problema s’ha generat perquè no hi ha l’estructura a nivell de cartera de serveis per part de l’administració que permetés a Amisol cobrar aquest finançament d’una manera regular. Per aquest motiu, l’any passat Amisol va optar a una subvenció competitiva que li va ser concedida. L’ajut cobria sis mesos i la comunicació entre l’associació i l’administració i Althaia donava a entendre que estaven interessats a mantenir el servei donat els bons resultats. Tot i això, en la convocatòria d’enguany no es va atorgar l’ajut a Amisol i se’ls va comunicar que el servei estava duplicat perquè ja existia a Manresa. Després de buscar alternatives, sense èxit, Amisol ha decidit tancar el servei per manca d’un finançament estable que el cobreixi.

Els usuaris lamenten el tancament del servei i demanen a l’administració i a l’associació que es replantegin la decisió i que mantinguin el servei En-Ment.