El Solsonès es prepara per a la Setmana Bio, que se celebra arreu de Catalunya des d’avui fins al 21 d’octubre. Per aquest motiu s’engega una campanya per promoure els productes d’alimentació ecològica. Així, qui adquireixi productes als establiments Molsa Toleràncies, Fruits Taribó, Carnisseria l’Espetec, Xarcuteria Can Solvi, Cal Monegal, la Vinícola i Carnisseria Cal Molins, rebrà com a obsequi un tiquet per al tast que tindrà lloc el dissabte 22, en el marc de la Fira de la Terra, a la plaça Major de Solsona.

Una altra de les activitats de la Setmana Bio al Solsonès està pensada per als més petits de la casa. Es repta els infants a descobrir personatges amagats als aparadors d’aquestes botigues d’alimentació ecològica i relacionar-los amb una butlleta que, una vegada omplerta, caldrà portar el mateix dissabte de 12.30 a 13.30 hores a la plaça Major. Tots els concursants seran premiats.