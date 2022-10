Sant Llorenç de Morunys ha tornat a perdre el servei de fibra. Una avaria en la infraestructura de Movistar ha deixat a tots els seus clients i als de les companyies que en depenen sense connexió. Segons explica l'Ajuntament de Sant Llorenç, la connexió s'ha perdut a les 11 del matí, que és quan s'ha obert una incidència. Tot i l'interès del consistori per conèixer el motiu de la manca de servei o com evoluciona el seu restabliment, la companyia assegura que ho estan provant de solucionar però que no tenen previsió de quan ho podran fer.

No és el primer cop que el municipi de la Vall de Lord pateix una avaria d'aquestes característiques. De fet l'estiu passat van arribar a estar 29 hores sense internet en plena època de temporada alta, afectant els serveis i els negocis del poble. En els últims mesos també hi ha hagut talls de connexió semblants a Solsona i Olius.