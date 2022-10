El Grup de Natura del Solsonès detecta una bona presència d'òlibes al Solsonès

El Grup de Natura del Solsonès (GNS) ja té els primers resultats del projecte centrat en les poblacions d'òlibes i de mussols pirinencs a la comarca, uns resultats satisfactoris en el cas de l'òliba ja que s'ha detectat més població de la que es pensava en un principi. L'estudi es realitza en el marc del projecte SOSNocturnes, centrat en la protecció d'aquestes dues aus rapinyaires nocturnes al Solsonès.

Un cop finalitzada la temporada de cria de l'òliba al Solsonès el GNS ha detectat 23 zones on l'au ha criat durant aquest any o on hi ha indicis de que s'hi havia criat anteriorment. Paral·lelament també s'han anellat 27 polls d'òliba que permetrà tenir identificats alguns dels individus del Solsonès i poder analitzar el seu moviment. "Nosaltres esperàvem que la població d’òliba fos menor perquè l’any passat vam fer el cens del mussol comú i ens va sortir fluixet. Però estem trobant més nius dels que pensàvem que hi hauria", explica un dels membres del GNS que ha dut a terme aquests estudis.

En aquest sentit ha assegurat que la col·laboració ciutadana ha sigut imprescindible per localitzar els nius d'òliba, ja que es tracta d'un animal al que li agrada instal·lar-se en masies, edificis molt nombrosos al Solsonès. De fet també se n'han trobat a Solsona. Per aquest motiu continuen demanant suport als habitants de la comarca per poder conèixer realment la població d'aquest animal.

Pel que fa al mussol pirinenc, la seva situació és més delicada. Ja fa uns anys que el GNS instal·la caixes niu a la zona del Port del Comte per intentar afavorir la presència d'aquesta au, però enguany només s'han detectat dues zones de cria segura a la comarca. Tot i això es va poder veure una parella amb cries en una de les caixes niu. Amb l'objectiu de potenciar la cria i la presència d'aquesta espècie al Solsonès, el GNS va realitzar amb èxit una tècnica anomenada "hacking" amb cinc polls. Aquesta tècnica consisteix en la introducció d'individus joves a la zona a través d'una gàbia d'aclimatació amb la qual els ocells es familiaritzen amb l'entorn i poden arribar a criar a la zona on s'han alliberat.

El projecte SOSNocturnes va començar aquest any i es pot realitzar gràcies al suport del Zoo de Barcelona. El Grup de Natura del Solsonès assegura que l'objectiu és "conèixer l’estat de les poblacions d'òliba i mussol pirinenc i fer bones pràctiques per protegir-les".