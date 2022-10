Joventut Solsonina vol arrelar l'Oktoberfest a la capital del Solsonès

El proper 29 d'octubre la Sala Polivalent s'engalanarà al pur estil bavarès per acollir la segona edició de l'Oktoberfest a Solsona. Els organitzadors de l'esdeveniment, Joventut Solsonina, volen arrelar aquesta festa en l'època de tardor de cara als propers anys després que la seva estrena l'any passat fos un èxit tant d'assistència com de valoració per part dels presents. "És una festa que ha arribat per quedar-se", afirmen.

La festa es va estrenar l'any passat per substituir el Cap de Setmana Jove, que havia quedat suspès anteriorment degut a la pandèmia de la covid-19. Tot i que era una idea que Joventut Solsonina tenia des de feia temps, va ser l'oportunitat per posar-la en marxa i la resposta va ser molt positiva. "La valoració de l’any passat és molt bona. No només pel nombre d’assistents que van venir sinó també pel feedback que ens van fer. Això ens va encoratjar a mantenir aquest acte", explica el president de l'entitat, Agus Alcázar. De fet, per aquestes dates no hi havia cap esdeveniment d'aquestes característiques a Solsona i l'Oktoberfest pretén ocupar aquest espai.

Així, enguany fan un pas més enllà augmentant la inversió en aquesta festa. En aquest sentit hi haurà més gerres de cervesa i també food trucks pels assistents. Tot això acompanyat d'activitats populars com el tradicional bingo i música d'artistes locals i també d'artistes reconeguts a nivell nacional. A més la Sala Polivalent i els voluntaris estaran convenientment engalanats a l'estil bavarès.

En l'aspecte musical abans de sopar serà el torn dels músics locals: The Velcros i L'Oompah del Claustre. Precisament aquest últim grup és una formació creada expressament per l'Oktoberfest. "Vam pensar que estaria bé tenir música més bavaresa o més característica de l’Oktoberfest i així es van engrescar uns quants músics per fer aquest grup i es va tirar endavant, explica Alcázar. Després de sopar serà el torn de Miquel del Roig, The Tyets, Banda Neón i Dj Trapella.

El president de Joventut Solsonina destaca l'interès que aixeca aquesta festa només una setmana després d'anunciar-la. "La resposta pel que fa a vendes està sent molt positiva. En una setmana se n’han venut 300, o sigui que el ritme és molt bo", destaca Alcázar. Les entrades es poden aconseguir a la plataforma de venda d'entrades de Turisme Solsonès per 10 euros o en taquilla el mateix dissabte 29 per 12 euros.