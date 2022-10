La Diputació de Lleida ha identificat 13 espais del Pirineu i les Terres de Lleida, un per comarca, on poder gaudir i practicar els "banys de bosc", un terme vinculat als boscos terapèutics o guaridors i el benestar de les persones que consisteix a recórrer pausadament, en silenci, un bosc o zones arbrades no transitades, parant atenció als cinc sentits. La selecció i identificació d'aquestes rutes s'ha fet en col·laboració amb els consells comarcals del Pirineu i les Terres de Lleida amb la voluntat de continuar treballant per oferir productes que enriqueixin l'oferta turística de qualitat de la demarcació de Lleida vinculada amb l'ecoturisme.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha destacat que el nou projecte del Patronat de Turisme "Banys de Bosc" "arriba després que la pandèmia per coronavirus hagi posat de manifest la necessitat de les persones de connectar amb la natura, tal com han fet durant aquests darrers dos anys moltes persones que han necessitat venir a la muntanya i gaudir dels espais naturals i zones arbrades de la demarcació per sentir-se millor". En aquest sentit ha recordat que l'entorn natural del Pirineu i les Terres de Lleida constitueix indiscutiblement un escenari excepcional per a la pràctica de banys de bosc, una immersió en l'atmosfera del bosc amb una passejada tranquil·la, contemplativa, per despertar els cinc sentits. Les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida tenen en el seu conjunt més de 500.000 hectàrees censades de boscos, essent la demarcació de Lleida la que té el major nombre d'arbres de més de 3 metres d'altura de l'Estat espanyol.

Un bany de bosc consisteix a submergir-nos en l'essència forestal, respirar, inhalar-la i regalar-nos el benestar que produeixen les substàncies volàtils de la seva atmosfera, que també penetraran al nostre interior a través de la pell. Els beneficis de la pràctica de bany de bosc s'han relacionat, entre d'altres, amb efectes cardioprotectors, antidiabètics, reducció de l'estrès i, per tant, amb el benestar fisiològic i psicològic de les persones. Es tracta d'un projecte basat en una tècnica recuperada d'èpoques mil·lenàries que va ser incorporada per primera vegada al Japó l'any 1982, "Shinrin-yoku", com a part d'un programa nacional de salut dissenyat per reduir els nivells d'estrès de la població. Un bany de bosc és, literalment, "absorbir l'atmosfera del bosc", equivalent a la traducció de la paraula japonesa Shinrin-yoku.

En una primera fase el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha identificat 13 espais de la demarcació, un per comarca, que formaran les rutes de "Banys de bosc", segons ha explicat el cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre. Per a la selecció d'aquests 13 espais s'han tingut en compte un seguit de criteris únics, entre els quals ha destacat les facilitats d'accés, que ofereixen itineraris amb recorreguts curts d'un màxim de 10 km i que les rutes, si és possible, siguin circulars i disposin de senyalització amb marques de GR/PR o similars. També s'ha tingut en compte que siguin rutes amb poc desnivell, segons Alegre.

Al Solsonès la Diputació de Lleida ha escollit el camí de la Font del Vermell, al nord de la comarca. A la Cerdanya s'ha optat per l'Avetosa de Riu i a l'Alt Urgell pel Bosc de Pallerols