L'Ajuntament de Solsona ha posat fil a l'agulla a les actuacions per aconseguir un estalvi energètic. En aquest sentit, aquest novembre s'enllestiran els treballs de renovació de l'enllumenat de l'edifici de l'ajuntament solsoní. Amb aquesta actuació es preveu aconseguir un estalvi anual del 71% en energia i un conseqüent estalvi econòmic.

A l'edifici de l'ajuntament de Solsona hi ha un total de 400 punts de llum i tots ells seran renovats. S’han substituït làmpades halògenes i fluorescents per llums led per reduir el consum i la potència de la instal·lació, tot adaptant-la a les necessitats actuals de les dependències municipals.

Els treballs els executa l’empresa solsonina Instal·lacions Industrials AGEC. Amb una inversió de 31.208 euros, que s’amortitzarà en un període de sis anys, es passarà d’un consum estimat de 33.863 quilowatts/hora anuals a 9.776 quilowatts/hora, el que suposa una disminució del 71% segons l'empresa instal·ladora. De fet, fins a l’agost, les factures de llum de la casa consistorial ascendien a uns 2.000 euros al mes, aproximadament.

Plaques a la Sala Polivalent

Abans de final d’any, d’altra banda, l’Ajuntament de Solsona preveu millorar l’estalvi energètic amb dues actuacions més. Una és la renovació dels focus del camp de futbol municipal amb tecnologia led i l'altre és la instal·lació de 500 plaques fotovoltaiques d’un total de 200 quilowatts a la Sala Polivalent. Les noves plaques donaran servei al propi equipament, però també a l’escola bressol Els Petits Gegants, el Casal de Cultura i Joventut, inclosa l’Escola Municipal de Música, i també a l’escola Setelsis. En una fase posterior, tot i que encara no s’ha pressupostat, hi ha la voluntat d’instal·lar plaques solars a l’edifici de l’ajuntament, que permetin estalviar llum també a equipaments propers com la biblioteca.