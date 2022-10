El passat diumenge, 16 d’octubre, va tenir lloc la primera JUNTAda de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona. Es tracta d’una trobada de la junta de l'entitat en diumenge, en un espai desvinculat del seu dia a dia i en un format completament diferent de les juntes ordinàries. La iniciativa d'aquesta trobada té l’objectiu d'estimular el vessant més creatiu dels seus membres.

La jornada va començar amb un joc que consistia en què els participants s'adonessin de com es poden autolimitar en el seudia a dia, per veure que han de ser capaços de sortir de la zona de confort i pensar en escenaris diferents. Tot seguit, els assistents es van dirigir a Les Casas de Matamargó, un espai on van gaudir de diverses dinàmiques de grup per analitzar realitats de la UBIC i imaginar nous projectes.

Per acabar el dia, van poder gaudir d’una visita guiada pel pagès de Matamargó, que els va transportar a l’època dels seus avantpassats, passejant per la història i el patrimoni d’aquesta masia pairal de Pinós