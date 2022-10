L'hostaleria del Solsonès enceta amb festa el cicle gastronòmic de tardor

La gastronomia ha estat aquest vespre la protagonista a la plaça Major de Solsona amb la festa d'inici de la 17a edició de les Jornades Gastronòmiques de Tardor que organitza el Gremi d'Hostaleria del Solsonès. Alguns dels seus membres han preparat una mostra de tapes amb productes locals i de temporada per donar inici a aquest cicle gastronòmic.

L'acte ha començat a 2/4 de 8 de la tarda i en pocs minuts ja s'han format cues per recollir els tiquets. Els bolets, la carn i l'arròs han estat alguns dels ingredients protagonistes de la mostra, que ha anat acompanyada també de vins del celler Collbaix i de cava Rovellats. Tot això amenitzat per música en directe.

"Les Jornades Gastronòmiques són l'oportunitat de mostrar i deixar degustar la gastronomia del Solsonès amb ingredients típics de tardor", explica la presidenta del gremi, Mariona Martí. En aquest sentit, els bolets són el principal reclam d'aquesta època als restaurants de la comarca, que han preparat alguns plats o fins i tot menús sencers amb aquest producte i altres de temporada.

De fet, aquestes jornades sempre es presentaven en el primer dia de la Fira de la Terra, en dissabte, però enguany s'ha optat per fer-ho el dia abans de l'inici de la Solsoterra. "Hem decidit fer-ho així per donar més protagonisme als establiments del gremi i poder-ho fer més festiu", detalla Martí.

"Fer-ho en divendres ens permet gaudir-ho més i fer-ho més nostre", explica Sandra Barrachina, de la Cabana d'en Geli, que apunta que potser ve menys gent de fora, però que pels restauradors és més còmode fer-ho d'aquesta manera. Aquest divendres només s'ha fet l'estrena de les jornades, que s'allargaran durant un mes en 21 restaurants d'arreu de la comarca. "Quan arriben les Jornades es nota que ve més gent als restaurants", explica Barrachina, que assegura que es nota sobretot amb els clients de fora del Solsonès.

Jordi Guixé, del restaurant del Camping El Solsonès, es va mostrar satisfet amb el fet de presentar el cicle gastronòmic un divendres al vespre. "Així l'ambient és més festiu", apunta. A més destaca que esdeveniments com aquests són positius pels restaurants del territori no només per donar-se a conèixer entre els possibles clients sinó també per estrènyer vincles entre ells.