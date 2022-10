Per tal de continuar incidint en la necessitat de normalitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere, la regidoria d’Igualtat de Solsona i el SAI del Consell Comarcal del Solsonès organitzen per primera vegada el programa Tardor LGTBIQA+. S’han programat quatre activitats gratuïtes per a diferents públics entre el 22 d’octubre i el 23 de novembre.

La primera cita serà aquest dissabte al matí, coincidint amb la Solsoterra. Es tracta de l’espectacle familiar de titelles Blauró, a càrrec de La Boia Teatre, a dos quarts de dotze a la plaça de l’U d’Octubre. Recomanat per a famílies amb infants de 3 a 10 anys, aquest muntatge parla d’un poble al nord de Catalunya que només coneix dos colors per explicar una història sobre la identitat i les possibilitats de ser qui es vulgui ser a través dels colors.

Per parlar específicament del col·lectiu trans, el divendres 18 de novembre a les set de la tarda la Biblioteca Carles Morató acollirà una taula rodona que porta per títol “Experiències trans al món rural”. S’hi projectarà el documental produït per l’Ajuntament de Corbins Referents: les persones trans en l’entorn rural, protagonitzat per l’Annabel, veïna d’aquest poble, i en Gorka, d’Aitona, i participaran en una taula rodona posterior Fina Campàs, presidenta de l’Associació Acció Trans, i Anaïs Camarasa, regidora de Corbins.

La temàtica trans no s’ha tractat fins ara en profunditat des de les institucions públiques solsonines, tret d’algunes accions puntuals i, en canvi, des del SAI s’ha constatat un augment de les consultes, especialment en referència a menors d’edat, tant per part de famílies com de centres educatius. D’aquí que es consideri necessari organitzar un acte monogràfic com aquest.

Com millorar l’atenció al públic

Finalment, el dimecres 23 de novembre s’oferiran dues accions formatives. La cooperativa d’iniciativa social La Fera Ferotge impartirà una sessió de formació bàsica LGTBIQA+ per millorar l’atenció al públic adreçada a personal de l’Administració i entitats del Solsonès, de nou a onze del matí a la biblioteca, i una altra d’ampliada per aprofundir en la matèria de dotze a dues al mateix lloc. En aquest cas, cal inscriure’s amb antelació a l’enllaç https://bit.ly/3g8tJHP.