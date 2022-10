Els nous estatuts de la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès facilitarà l'entrada de nous membres

La Mancomunitat d'Abastament d'Aigües del Solsonès (MAAS) encara la recta final de la renovació dels seus estatuts dos anys i mig després que una auditoria detectés que ere necessari renovar-los. El nou document, que defineix les bases del funcionament d'aquest ens, incorpora un canvi en el procés d'entrada de possibles nous membres. Fins ara es necessitava la unanimitat de tots els membres de la MAAS, però amb els nous estatuts només es necessitarà una majoria absoluta, segons apunta el president de l'ens, Daniel Rovira.

El canvi pot ser significatiu en el futur ja que Torà ja ha manifestat que té la voluntat d'incorporar-se a la MAAS per rebre aigua de la seva xarxa de subministrament. Però el municipi segarrenc té un conflicte amb Llobera per la delimitació territorial entre els dos municipis que actualment podria impedir la seva incorporació en cas que la resta de membres hi estigués d'acord. Amb el canvi, però, es vol impedir que conflictes que no tinguin a veure amb l'ens o amb la gestió de l'aigua puguin afectar la MAAS.

El procés per definir aquests nous estatuts s'ha allargat dos anys i mig. Es va decidir dur a terme després que una auditoria apuntés que no estaven actualitzats d’acord amb la normativa de règim local vigent. Durant aquest període s'han anat definint i s'han discutit punts com l'aportació econòmica dels ajuntaments, que finalment seguirà tal i com estava abans.

El dubte, però, recau en el posicionament de Riner i La Molsosa, dos membres de la Mancomunitat que no han assistit a cap ple durant el mandat actual per desacords amb el govern de l'entitat. Per aprovar els estatuts és necessària una majoria simple, però després cada ajuntament haurà d'aprovar els estatuts en els seus plens municipals. Si Riner i La Molsosa no ho fessin, Rovira apunta que caldria estudiar com actuar a partir d'aquesta decisió. Tot i això els batlles dels dos municipis van destacar a principis d'aquest estiu que s'havien acostat postures, però la situació ara mateix continua igual.