Pere Rafart: "Em van comentar que DiCaprio m'havia vist actuar en un programa de la tele americana"

Pere Rafart ja fa anys que ofereix espectacles de màgia arreu del món, però la setmana passada va oferir un dels seus 'shows' més especials ja que va tenir a Leonardo DiCaprio com a espectador de luxe. "Ens vam mullar les calces quan vam saber que venia ell", reconeix el mag solsoní a Regió7. L'actor estatunidenc va visitar Barcelona la setmana passada i va fer una parada a la botiga El Rei de la Màgia per gaudir de ben a prop d'una de les seves aficions.

Rafart col·labora habitualment amb la botiga barcelonina, la botiga de màgia més antiga del món. Aquell dia tenien una reserva per fer una sessió privada amb "algú conegut", però mai haguessin imaginat que es tractaria de Leonardo DiCaprio. "Fins 20 minuts abans no sabíem que era ell. Ens van avisar i realment ens vam posar una mica nerviosos perquè no ens ho esperàvem", explica el solsoní. De fet, per la botiga de màgia hi han passat altres personatges famosos com Woody Allen, Francis Ford Coppola o Scarlett Johansson, però aquesta va ser la primera visita de DiCaprio.

El mag solsoní destaca que DiCaprio va venir expressament a la botiga i que "en va sortir encantadíssim". "És aficionat a la màgia, de fet em van comentar que m'havia vist actuar a un programa de la tele americana que vaig gravar fa un temps", apunta Rafart, que afegeix que tot i que té experiència actuant davant de famosos, "feia anys que no em posava tan nerviós en una actuació". L'il·lusionista solsoní va oferir diversos trucs durant aproximadament mitja hora a pocs centímetres de DiCaprio i els seus acompanyants.

L'actor guanyador d'un Oscar va aparèixer d'incògnit amb mascareta i una gorra després de visitar la Sagrada Família. Sobre l'espectacle, Rafart apunta que va ser "molt còmode i divertit" i que DiCaprio es va mostrar realment interessat en la màgia. Al final del 'show' de màgia de prop, DiCaprio va comprar trucs de màgia per amateurs, algun d'ells exclusiu de la botiga barcelonina. A més, en acabar la visita, va ser el mateix DiCaprio qui va decidir fer una foto, tot i que va demanar a la botiga que no es publiqués fins passats uns dies. "Jo puc posar el currículum que Leonardo DiCaprio m’ha demanat una foto", celebra Rafart.

El propietari de la botiga, Pau Martínez, destaca l'afició per la màgia que hi ha a Estats Units i que es veu traslladada a la televisió o al cinema en programes, sèries o pel·lícules. Això explica l'interès d'aquestes personalitats per visitar aquesta històrica botiga de màgia. "Tot aficionat de la màgia que viatja a Barcelona la sol venir a visitar", destaca Martínez.