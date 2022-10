La segona edició de la Fira de la Terra va abaixar la persiana diumenge al migdia amb la consolidació del quart festival de la cervesa artesana, el Solsbirrafest, acompanyat de gastronomia i música en directe, com una fórmula que ha consolidat l’èxit de les darreres edicions amb un notable augment d’afluència.

Divendres el Gremi d’Hostaleria del Solsonès va presentar les dissetenes Jornades gastronòmiques de tardor; es van formar cues per degustar les tapes de diferents restaurants de la comarca acompanyats d’una copa de vi amb la música en directe del duet Bluebell, i es van esgotar les tapes una vegada venuts més de 500 tiquets.

El tret de sortida del dissabte es va iniciar amb l’habitual sortida per buscar exemplars de bolets per l’exposició que s’ubica a l’entrada de l’Ajuntament de Solsona. Al mateix Ajuntament, Tomàs Molina va omplir la sala Cultural el marc de la jornada de masies + sostenibles, per pronosticar com seria el temps l’any 2030. També van aglutinar un bon nombre de persones les xerrades sobre alimentació, una de les quals va omplir a vessar la sala Cultural de l’Ajuntament solsoní.

Pel què fa al mercat de bolet i artesania, ubicats a la plaça Major, carrer Sant Miquel i plaça de la Catedral, així com els jocs per la mainada, van registrar una continua afluència de persones al llarg de tot el cap de setmana, malgrat que el diumenge el temps insegur va desdibuixar el darrer dia de fira.

L’organització agraeix a totes les persones, entitats i comerciants que han fet possible aquesta segona edició de la Fira de la Terra, per la seva implicació, així com a tota la gent que ha acudit als diversos actes programats.