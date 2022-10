El contracte de la reforma de la futura comissaria de la Policia Local de Solsona queda desert

La nova comissaria de la Policia Local de Solsona es farà esperar més del que es pensava. El contracte per fer les obres de la reforma del local, situat al número 31 del carrer Llobera, que havia d'acollir les noves dependències del cos policial municipal ha quedat desert després que no s'hi presentés cap oferta. El pressupost de licitació era de gairebé 200.000 euros amb IVA inclòs.

L'Ajuntament de Solsona explica que tornaran a treure el concurs a licitació amb el mateix pressupost, ja que sinó s'hauria de canviar el projecte, però amb petites modificacions. Així es passarà de procediment obert a procediment obert simplificat i es reduirà el termini de presentació d'ofertes. A més, el consistori farà més publicitat del contracte per intentar arribar al màxim d'empreses possible.

Les dependències actuals, que es troben a un local de planta baixa del carrer de la Regata de Solsona, al número 1, han quedat petites per les necessitats que té actualment el cos policial. Per tant, com que no pot donar la funcionalitat requerida per aquest tipus de servei, l'Ajuntament solsoní va comprar l'immoble del carrer Llobera per 166.000 euros amb l'objectiu de fer-hi la nova comissaria.

Amb la reforma de l'immoble es preveu que la nova comissaria disposi d’un espai d’arxiu, un magatzem i una zona d’aparcament dels vehicles policials, espais que són necessaris pel cos. A més, la nova ubicació de les dependències municipals permetran tenir un accés a peu pel carrer Llobera, dins del nucli antic de Solsona, i un altre per als vehicles de la policia que donarà al Vall Calent i permetrà poder sortir ràpidament amb vehicles a les vies de fora del nucli antic.