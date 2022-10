El Solsonès reclama que es mantinguin els serveis i la plantilla actual en el futur del Centre Sanitari

La taula de treball del Centre Sanitari del Solsonès ha adoptat un acord comú sobre com vol que sigui la gestió futura de l'ens de salut comarcal. Es tracta de la base sobre la qual es negociarà amb el Departament de Salut i amb Catsalut el futur del Centre Sanitari després que hagi quedat palès que cal canviar-ne el model actual de gestió. Entre els acords arribats destaquen el manteniment dels serveis i la plantilla actuals de l'ens així com la necessitat de buscar un edifici nou donat el mal estat de l'actual.

El primer acord indica que l'ens que gestioni el Centre Sanitari del Solsonès haurà de ser de naturalesa pública i professionalitzada. Tot i això, els representants de la taula de treball indiquen que és a partir d'aquí quan s'haurà de decidir qui se'n fa càrrec ja que actualment no està definit. El segon acord reflexa que s'hauran de mantenir i millorar els serveis que l'ens de salut comarcal presta actualment al conjunt de la ciutadania com per exemple l'assistència primària, l'àrea sociosanitària, la base SEM o les especialitats mèdiques, entre altres. D'igual manera, el tercer acord apunta que s'haurà de mantenir la plantilla de tots els treballadors així com els recursos necessaris pel seu manteniment.

Pel que fa a la governança, el document apunta que haurà de ser participada, amb veu i vot del territori. Així, qualsevol qüestió que afecti al tancament, dissolució o alguna acció similar haurà de tenir el vistiplau dels seus representants.

Finalment el document també inclou un acord referent a l'edifici que ha d'acollir el Centre Sanitari en el futur. En aquest sentit reclama "de manera urgent" que hi hagi un edifici nou ja que l'actual "és vell, precari, obsolet i les seves funcions no es poden prestar amb la qualitat que es requereix". Els representants de la taula han assegurat que a l'edifici actual s'hi està invertint contínuament en actuacions de manteniment i que ja dona molts problemes com per exemple l'avaria de l'aire condicionat que hi ha hagut aquest estiu. Sobre el futur edifici, s'haurà de definir amb el Departament de Salut ja que l'actual és propietat del Consell Comarcal del Solsonès.

Els representants de la taula de treball van explicar ahir els acords als que s'ha arribat després de mesos de negociacions entre les diferents parts del territori. Així, el document reflexa la voluntat del conjunt d'agents implicats en el Centre Sanitari del Solsonès. En aquest sentit, els punts clau estan subscrits pels grups polítics d’ERC, Independents i la CUP, (el grup de JxC ha format part del grup de treball tot i que no ha signat l’acord) per la presidència del Consell Comarcal i del Centre Sanitari, presidència del Consell d’Alcaldies, conseller comarcal de salut, alcaldessa de Solsona i per la representant dels treballadors de l’ens.

Un cop s'ha aconseguit aquest marc comú, el Consell Comarcal traslladarà aquests acords a la comissió bilateral que tenen amb el Departament de Salut de la Generalitat reclamant que aquestes seran les condiciones que haurà de complir l'ens que gestioni el Centre Sanitari del Solsonès en el futur. En aquest sentit ja s'ha demanat una data per una reunió amb el Conseller de Salut i amb Catsalut.

La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès i del Centre Sanitari del Solsonès, Sara Alarcón, va destacar que es tracta d’un compromís comú i un "punt de partida" de tots els representants territorials que permet recollir els "factors estratègics per seguir treballant per la sanitat a un nou horitzó a la comarca del Solsonès".