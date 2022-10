Solsona congela les taxes pel 2023 i l'oposició critica l'immobilisme del govern municipal

L'Ajuntament de Solsona va aprovar les taxes i les ordenances fiscals de l'any 2023 sense el suport de l'oposició, que va criticar l'immobilisme del govern municipal d'ERC. El principal canvi de les ordenances és que la taxa de recollida d’escombraries dobli la factura als habitatges que no participen en el porta a porta.

Per altra banda també s'incorporen els preus dels fèretres i del servei opcional del llibre de condolences del tanatori de Solsona ja que ara serà el mateix Ajuntament de Solsona qui s'encarregarà d'aquests serveis amb l'objectiu d'abaratir-ne el cost. Paral·lelament també es recupera la bonificació de la totalitat de la quota per als titulars de vehicles catalogats com a històric, entre altres modificacions.

El regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, va defensar la congelació dels impostos municipals per no ofegar la població solsonina, però l'oposició va criticar que en aquest sentit el Govern pecava d'immobilisme. "En aquests anys hem vist que, de política fiscal, se n’ha fet bastant poca", va apuntar el portaveu de Junts, Marc Barbens que va definir les modificacions com un "copa i enganxa" d'altres anys. En el mateix sentit la portaveu cupaire, Pilar Viladrich, va apuntar que aquest "havia de ser el ple que proposa unes taxes i uns impostos més justos i sensibles socialment" i va lamentar que "en tots aquests anys hem tingut una crisi sanitària i climàtica a sobre, i no hem estat capaços de modificar en res la política fiscal". Tots els grups van votar en contra.

Junts va demanar que s'ampliés les bonificacions per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i dels vehicles clàssics. A més, va criticar que es mantingui la taxa per tinença de gossos ja que l'únic que fa és "que hi hagi menys gossos censats".

ApS-CUP, per la seva banda, va lamentar que fa dos mandats que demanen l'aplicació de tarifes progressives o modificacions de l'IBI que a dia d'avui encara no s'han tingut en compte. En el cas de les tarifes progressives el regidor d'Hisenda va assegurar que no havia trobat cap ajuntament semblant al de Solsona que les estigués aplicant i que el govern vol tenir més informació abans de fer-ho. Pel que fa a l'aplicació d'un recàrrec de l'IBI als propietaris d'habitatges buits, Xandri va dir que no s'havia aplicat perquè hi ha antecedents judicials en altres municipis que ho han revocat i "no volem invertir temps en defensar-nos de revocacions".

De fet, pel que fa a l'habitatge, el portaveu del PSC, Mohamed El Mamoun, va reclamar que es cobrés 500 euros per pis buit als seus propietaris i destinar aquesta recaptació a la reducció de la taxa d'escombraries i a les tasques per ampliar la disponibilitat d'habitatge a Solsona. Però el regidor d'Hisenda va descartar aquesta opció al dubtar que la llei permetés aplicar aquesta taxa. Tot i això va apuntar que l'Ajuntament continua treballant per solucionar la problemàtica d'habitatge que pateix i que en aquest sentit les polítiques realitzades durant l'últim any han permès recuperar uns 19 habitatges al mercat.

Ramon Xandri va voler destacar que l'objectiu del govern és assegurar la classe mitjana a Solsona més enllà de fixar-se en els més rics. Referent a això, el regidor va alertar que la classe mitjana a Solsona s'està reduint amb els anys i que la lluita del govern és evitar-ho.

En el ple també es va aprovar el nomenament de Joan Arnau i Ollé com a vocal de l’assemblea general del Consell Consultiu de la Gent Gran del Solsonès, en representació del Consell de la Gent Gran de Solsona, i de Ramon Vilaginés i Puit, en representació de l’Ajuntament així com la ratificació d'un acord de la Junta de Govern Local per sol·licitar una subvenció Next Generation per al projecte de millora i rehabilitació de la xarxa d'aigua amb l'objectiu de reduir les pèrdues que es produeixen al sector de Santa Llúcia. El projecte té un pressupost de 126.900 euros.