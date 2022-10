La voluntat d’aplicar aquesta normativa es va comentar en el ple del mes de setembre de l’Ajuntament de Solsona, però l’oposició no n’estava convençuda. ApS-CUP va posar en dubte que es pogués aplicar correctament aquesta ordenança ja que els propietaris dels gossos podrien dir que ja han gastat les bosses en el cas que els agents els hi reclamessin i, per tant, lliurar-se de la multa. En tot cas, el govern municipal va apuntar que la intenció era aplicar aquesta mesura i que es podria modificar en el futur depenent del seu funcionament.

D’altra banda, Junts va apuntar en el darrer ple la seva voluntat d’eliminar la taxa de tinença d’animals perquè el fet de fer pagar per tenir una mascota pot provocar que alguns propietaris decideixin no tenir censats els seus animals i, per tant, quedin fora del control del consistori.