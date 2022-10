Les obres per construir la futura pista poliesportiva coberta d’Olius avancen a bon ritme i el consistori espera que es pugui estrenar durant la segona quinzena de febrer. Les obres, que van començar aquest setembre, van fer-ho amb retard ja que el contracte va quedar desert per l’augment del preu de les matèries primeres necessàries per dur-la a terme.

El projecte es va adjudicar finalment a l’empresa Corpi Obres i Promocions, que es va presentar amb 4 empreses més, per un import de gairebé 925.000 euros amb IVA inclòs. El primer pressupost que havia sortit a concurs era de 835.500 euros, un 11% inferior al pressupost actual. La gran part de l’import de l’obra l’aporta el mateix Ajuntament d’Olius a través del seu romanent de tresoreria. Pel que fa als usos, el projecte preveu que a l’interior s’hi puguin celebrar diverses disciplines esportives, com futbol sala i bàsquet, entre d’altres. També es defineix la ubicació del nou espai al carrer del Colom, que és proper al centre neuràlgic de la urbanització del Pi de Sant Just. La intenció de l’Ajuntament d’Olius és complementar la construcció d’aquest pavelló poliesportiu amb altres equipaments municipals, que se situaran en la mateixa parcel·la, com ara un local social per als veïns, una zona d’aparcament o una pista de bitlles. D’aquesta manera diferents serveis del municipi quedaran agrupats en un mateix entorn.