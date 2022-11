Solsona destinarà la coberta de la Sala Polivalent a la generació d’energia solar amb l’objectiu de reduir la factura elèctrica. L’Ajuntament planteja una instal·lació que doni servei a l’emplaçament, però també a altres equipaments municipals, com l’escola bressol Els Petits Gegants, el Casal de Cultura i Joventut, inclosa l’Escola Municipal de Música, i també a l’escola Setelsis. La previsió és executar el projecte abans que acabi l’any.

De fet, el consistori ja té aprovada la proposta i, recentment, ha obert el procediment d’adjudicació per a la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum i autoconsum compartit a la Sala Polivalent, amb un pressupost de 199.944,04 euros (amb IVA inclòs). La regidora d’Urbanisme, Obres públiques i Serveis municipals de Solsona, Rosó Barrera, apunta que la previsió és enllestir les obres en un termini de dos mesos, «tret que ens trobem davant d’una falta de subministrament de materials per dur a terme la instal·lació».

Barrera explica que l’objectiu principal de les obres és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts renovables per poder cobrir part del consum de l’emplaçament o equipaments pròxims. En el plantejament inicial del projecte, destaca que es va dur a terme un estudi per tal de valorar en quin equipament seria més eficient la instal·lació de plaques solars per reduir la despesa energètica municipal. En aquest procediment, es va determinar que la Sala Polivalent compleix els requisits adequats, per la seva orientació favorable al sol i per la dimensió de la seva coberta, on es preveuen instal·lar 500 plaques fotovoltaiques d’un total de 200 quilowatts.

La regidora també posa en relleu que la instal·lació s'ha dissenyat de manera que es pugui aprofitar el màxim d'energia elèctrica generada de forma renovable, abocant els excedents a la xarxa interior per poder fer autoconsum compartit amb compensació. D’aquesta forma, es prestarà servei a la Sala Polivalent, així com a altres edificis municipals que es troben en un radi inferior als 500 metres de la instal·lació principal. En concret, els equipaments beneficiats seran l’escola bressol Els Petits Gegants, el Casal de Cultura i Joventut, inclosa l’Escola Municipal de Música, i també a l’escola Setelsis.

Una vegada la instal·lació estigui en marxa, el consistori preveu poder reduir el consum energètic de la Sala Polivalent, així com de la resta d’edificis municipals, tenint en compte l’encariment del preu de l’electricitat que s’ha registrat en el darrer any. En aquest sentit, Barrera fa notar que la instal·lació permetrà reduir la factura elèctrica i, al mateix temps, consolidar un equipament més autònom i competitiu, en reduir la seva despesa energètica.

Amb tot, assenyala que es tracta d’un projecte que s’engloba dins d’altres actuacions que el consistori solsoní ha tirat endavant en els darrers mesos per aconseguir un estalvi energètic. Posa d’exemple la renovació de l’enllumenat de l’edifici de l’Ajuntament, substituint les làmpades halògenes i fluorescents per llums led, una reforma que es preveu enllestir al llarg del mes de novembre. De fet, destaca que la voluntat del govern local és estudiar la viabilitat de la instal·lació de plaques solars en altres edificis municipals «per avançar cap a un consum energètic més eficient i sostenible».