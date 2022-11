Junts al Solsonès denuncia que el govern d'ERC al Consell Comarcal vol renunciar a la gestió del Centre Sanitari. En un comunicat, la formació política critica "la manca de lideratge" i "la falta de compromís" per gestionar un "servei bàsic per a la ciutadania".

La carta arriba una setmana després que els representants de la taula de treball del Centre Sanitari del Solsonès arribessin a un acord per establir les bases de la gestió futura de l'ens de salut comarcal. Els representants dels grups polítics - excepte Junts - de la junta del Centre Sanitari, del Consell d'Alcaldies i dels treballadors del centre van firmar el document, en el qual es demana el manteniment dels serveis i la plantilla actuals, entre altres. L'ens que se'n farà càrrec en un futur, però, segueix a l'aire.

L'oposició de Junts Solsonès envers l'acord es fa palesa en un comunicat, en què el partit també lamenta "l'escassa visió comarcal a l'hora d'impulsar projectes, la incapacitat per tirar endavant un nou servei de recollida rural o la mancança de polítiques efectives en la contenció de costos als ajuntaments". El propòsit central de l'escrit, però, és la crítica a la renúncia de la gestió del Centre Sanitari del Solsonès que, segons el partit, "pot comportar afectacions en els serveis dirigits als ciutadans, en els llocs de treball i en la falta d'un lideratge de proximitat".

Davant les crítiques, el vicepresident del Consell Comarcal, Josep Caelles, lamenta que el comunicat es limiti "a criticar l'acció de govern en comptes de defensar una contraproposta constructiva". Sobre l'acusació de voler renunciar a la gestió del Centre Sanitari, afirma que, a hores d'ara, encara no s'ha definit qui se'n farà càrrec, "però la prioritat és mantenir i millorar els serveis actuals que presta el centre".

L'acord per al futur del Centre Sanitari

Els representants de la taula de treball del Centre Sanitari del Solsonès van signar un acord la setmana passada, que ha de servir com a base per negociar amb el Departament de Salut i el Catsalut el futur de l'ens comarcal. Entre els acords establerts, destaquen el manteniment dels serveis i la plantilla actuals, la necessitat de buscar un edifici nou donat al mal estat de l'actual o la gestió de naturalesa pública i professionalitzada del Centre Sanitari. El Consell traslladarà l'acord a la comissió bilateral que tenen amb el Departament de Salut, reclamant que aquestes són les condicions que haurà de complir l'ens que gestioni el centre. El Consell ja ha demanat hora per reunir-se amb la conselleria i amb Catsalut.