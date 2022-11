L'Associació de Festes del Carnaval de Solsona treballa amb l'objectiu de reparar les carrosses més antigues que participen en una de les festes més populars del municipi. El president de l'associació, Àlex Vilanova, destaca que una de les prioritats és garantir la seguretat durant el recorregut assegurant l'estabilitat de les carrosses més antigues, a través d'accions de reparació i manteniment. De moment, l'entitat busca vies de finançament per tal de tirar endavant les reparacions al llarg de l'any vinent.

El futur de les carrosses es va debatre en la reunió que els representants de l'associació van dur a terme la setmana passada, en una convocatòria que també va servir per incorporar nous integrants a la junta. A partir d'ara, Ferran Colell, Pere Barbens, Josep Miquel Vila, Eloi Múrcia, Sheila Álvarez i Daniel Vendrells formaran part de l'associació com a vocals.

Per altra banda, un representant de la junta integrada per representants del col·lectiu jove va exposar que es crearà una “Mini 69ena” per atendre a les necessitats de les comparses més joves que participen en el Carnaval.