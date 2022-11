El Patronat de Turisme del Solsonès ha creat un nou pla estratègic per promocionar la comarca com una destinació turística de referència. El document, elaborat amb el suport de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona i el Consell Comarcal del Solsonès, ha permès definir uns objectius per enfortir el sector, com ara la millora de les campanyes de promoció turística, l'acció coordinada entre equipaments i infraestructures turístiques, la regulació de les activitats al medi natural o la millora dels serveis i productes turístics a través de la digitalització.

El president del Patronat de Turisme, Ferran Ginestà, explica que es tracta "d'un document de consens entre els diferents agents turístics de la comarca, que pretén establir unes estratègies clares a l'hora de desenvolupar accions per promoure el sector". Destaca que és la primera vegada que s'elabora un pla estratègic que aglutina les perspectives de les diferents empreses i entitats vinculades al turisme. En aquest sentit, considera que "és un pas necessari crear un marc conceptual que ens ajudi a treballar a favor d'un turisme sostenible, on predomini la calma i el paisatge rural autèntic". Diverses entitats turístiques ja han firmat un pla estratègic que el Patronat també vol fer arribar als ajuntaments comarcals. "El nostre objectiu és que el document no quedi en un calaix i que els consistoris assumeixin el compromís d'impulsar accions per promoure un turisme sostenible, que valori els trets intrínsecs del territori i de les activitats respectuoses amb el medi natural, el patrimoni i les tradicions". D'aquesta forma, el treball proposa una sèrie d'accions concretes relacionades amb els objectius de promoció de la marca turística, coordinació entre els diferents actors i digitalització. Sobre la millora de les campanyes de promoció turística, es planteja estructurar les visites relacionades amb el patrimoni cultural sota un mateix segell o marca i, alhora, crear propostes diferenciades per als diferents públics. En la mateixa línia, el document també suggereix una sèrie d'actuacions per realçar l'entorn natural, amb la creació d'itineraris circulars per a senderistes i ciclistes. Respecte a les activitats al medi natural, l'informe també recomana establir una regulació d'accés als rius, amb uns criteris unitaris entre els diferents municipis, per tal d'evitar situacions de massificació. Un altre dels eixos principals que destaca el pla estratègic és la necessitat de coordinació entre els diferents equipaments turístics o la creació de noves infraestructures que generin sinergies, com ara l'impuls d'un museu dedicat a una de les tradicions més arrelades a Solsona, el Carnaval. Finalment, el document també subratlla la importància de crear una plataforma de venda i reserves en línia on els usuaris puguin trobar tots els recursos i serveis disponibles, així com la formació i assessorament als diferents professionals del sector en digitalització.