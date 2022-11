El Consell Comarcal del Solsonès ha iniciat les obres al camí que va de Sant Pere de Graudescales, al terme municipal de Navès, amb el Molí de Bancell, municipi de Guixers. Amb aquests treballs es millorarà una via estratègica que comunica la Vall d’Ora amb el nord del Solsonès, de gran importància per a la prevenció d’incendis forestals i via de sortida en casos d’emergència.

L’actuació, que afecta a un total de 2.950 metres de longitud, consistirà en l’arranjament de la plataforma del camí en tot el seu traçat i el formigonat de diferents trams, amb una longitud total de més de 1.500 metres. Aquesta actuació, que ascendeix a més de 210.000 euros, forma part del conjunt d’actuacions finançades amb 737.000 euros per la Direcció General de Polítiques de Muntanya i el Litoral del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, que es portaran a terme enguany.