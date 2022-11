El grup de Junts al Consell Comarcal del Solsonès es desmarca de l'acord de la taula de treball en relació al futur del Centre Sanitari del Solsonès ja que el document deixa oberta la possibilitat que la gestió de l'ens de salut comarcal deixi de ser del mateix Consell. A més el defineixen com un "brindis al sol" ja que encara no s'ha començat a negociar amb la Generalitat de Catalunya.

El principal punt de l'acord signat per ERC, Independents, CUP i treballadors de l'ens, entre altres, indicava que "l'ens que gestioni el Centre Sanitari del Solsonès ha de ser de naturalesa pública i professionalitzada". Precisament aquest és un dels punts que fa que Junts no hagi signat el document ja que deixa la porta oberta a que no sigui el Consell Comarcal qui el gestioni en el futur. "Creiem que és una línia vermella i que, abans d’assentar-se a parlar amb altres actors, no es pot creuar sota cap premissa", ha explicat la portaveu del grup, Isabel Pérez. En aquest sentit apunten que ells sempre han defensat la gestió del Centre Sanitari des de la comarca per poder mantenir tots els serveis que ofereix.

L'acord signat per la taula territorial també reclama mantenir els serveis i els professionals que hi ha actualment, però Junts dubta que això es pogués assegurar un cop la gestió deixés de ser del Consell Comarcal del Solsonès i passés a Catsalut. "No volem veure com els nostres veïns perden especialitats o la qualitat en els serveis que es venien prestant fins ara. No volem que el Centre Sanitari es converteixi en un CAP", ha apuntat Pérez.

Per altra banda, la formació també posa el focus en "el gran retard i el poc avenç de les gestions del Consell Comarcal durant els més de 7 anys que porta l’actual govern". En aquest sentit en critiquen la mala gestió i la mala previsió i diuen que, a mig any d'acabar la legislatura, el govern d'ERC només té un document "curt, abstracte i obert" i encara no ha començat a parlar amb la Generalitat de Catalunya.

El tercer motiu pel que no signen el document és el fet de no haver tingut accés als dos annexos als que feia referència l'acord que donaven informació sobre la plantilla de treballadors i sobre els serveis que es presten al Centre Sanitari. "No volem signar un document a cegues", ha dit Pérez.

Els alcaldes de Lladurs, Daniel Rovira, i de Navès, Josep Maria Casafont, han criticat que el president del Consell d'Alcaldies, Antoni Márquez, donés suport al document sense consultar-ho abans als batlles de la comarca. En aquest sentit Rovira destaca que al Consell d'Alcaldies els batlles de Junts i els d'Independents (que ara estan sota el paraigües del nou partit de Junts que es presentarà en les properes eleccions municipals) són majoria i que per tant el posicionament podria haver estat diferent.