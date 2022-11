En la sessió plenària del Consell Comarcal del Solsonès d’aquest dijous seran sotmesos a votació els pressupostos del Consell Comarcal del Solsonès i dels seus organismes autònoms per a l’exercici 2023.

El pressupost de l’ens comarcal presenta un augment d’un 19,75%; passa dels 7.065.484 euros de l’exercici 2022 als 8.460.889 euros per a l’any 2023. El Centre Sanitari del Solsonès, per la seva banda, presenta una oscil·lació del 3,72% respecte l’any passat, amb un import final de 6.306.830 euros, mentre que al Patronat de Turisme del Solsonès l’augment pressupostari respecte l’exercici anterior es fixa en un 3,64%, el que suposa un total de 85.500 euros.

Entre les actuacions més importants del capítol d’inversions en destaca l’ampliació del Centre de Tractament de Residus de Clariana de Cardener per un import de 1.439.000 euros, les inversions en camins que ascendeixen a un import de 982.600 euros i la inversió en maquinària de manteniment de camins es pressuposta en 200.000 euros.

En el capítol de personal es registra un augment del 10,07% corresponent a la incorporació d’una cinquena plaça de SAT per donar servei als ajuntaments, a un tècnic/a per a l’Oficina comarcal de transició energètica, un tècnic/a dinamitzador de joventut i a ampliació de professionals de l’àrea de serveis socials: un perfil de psicologia, un tècnic/a jurídic i un tècnic/a del Servei d’Atenció Integral (SAI); a part dels increments previstos en la llei de pressupostos de l’Estat.

Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, ha volgut presentar els pressupostos com uns amb un destacat accent social i més atenció a les persones, en el sentit a posar múscul i reforçar els serveis que ofereixen suport a les persones. Així mateix ha volgut destacar el capítol d’inversions, amb un import que superen de llarg els dos milions d’euros, i que volen millorar un equipament tan important per la comarca com el CTR de Clariana de Cardener, un centre pioner a nivell de país, junt amb una forta inversió en la xarxa de camins de la comarca.

El Ple del Consell Comarcal també sotmetrà a aprovació la moció per al reconeixement i l’acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal, que ja va ser aprovada, per unanimitat, al Consell d’Alcaldies de la setmana passada