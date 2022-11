Els assistents al nou seminari organitzat a Solsona pel Punt Empresa de l’Agència de Desenvolupament Local haurien de sortir-ne amb les eines necessàries per captar i retenir professionals per a llocs de treball qualificats. Aquest és l’objectiu de la convocatòria programada per aquest divendres, de deu a dotze del matí, al saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató. El seminari, titulat "Com atreure i fidelitzar el talent", anirà a càrrec del consultor i formador de desenvolupament personal i professional Carlos Bella.

Segons el Punt Empresa, aquesta iniciativa té la voluntat de continuar treballant per donar resposta a les dificultats que han manifestat empreses del Solsonès i Cardona per cobrir determinats llocs de treball. La idea és sensibilitzar el conjunt d’empreses del territori sobre la necessitat d’avançar cap a un nou paradigma en la gestió del talent posant atenció en les polítiques de recursos humans en relació a la captació i fidelització del personal.

Aquest seminari es concep com una sessió teòrico-pràctica en què s’explicaran diverses tècniques. Com convertir els visitants en persones candidates, com crear una experiència per als candidats i com convertir el personal contractat en ambaixador de la pròpia empresa on treballa són alguns dels punts que es tractaran. La participació al seminari és gratuïta, però requereix inscripció prèvia.

Aquest seminari del Punt Empresa no és la primera acció organitzada per dotar el teixit empresarial de recursos per captar talent. Fa dos anys es van dur a terme dos seminaris més adreçats a càrrecs directius i professionals de Recursos Humans per atraure personal qualificat.