Amb l’objectiu de donar més visibilitat al petit comerç i, així, posar-lo en valor, la regidoria de Desenvolupament Local de Solsona ha contractat l’ampliació de la senyalització comercial integrada de la ciutat. Concretament, es col·locaran indicacions de 51 establiments que fins ara no en tenien o que són nous i es cobriran més zones del municipi. Així, es reforçarà la senyalització al nucli antic, però també a l’àmbit del passeig del Pare Claret i, per primera vegada, al carrer de la Bòfia.

S’ha contractat el subministrament de nous senyals a l’empresa Girodservices, la mateixa que va produir els existents per mantenir una coherència estètica, per un import de 12.887 euros. És una actuació inclosa dins el pla de millora del comerç i el mercat no sedentari de Solsona, subvencionat pels fons europeus Next Generation en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Es preveu que la nova senyalització pugui col·locar-se a principi del 2023. Aquesta actuació també servirà per actualitzar la senyalització, ja que hi ha senyals que s’han de retirar pel tancament o canvi d’emplaçament de botigues.

Els fons Next Generation subvencionen fins a tres accions de millora de la senyalització comercial: a banda d’aquesta, hi ha l’ampliació de la informació inclosa en la vintena de tòtems de ferro corten i acer vitrificat vinculats a indrets d’interès patrimonial i la instal·lació, la primavera passada, de l’escultura de pedra amb la forma del Tòfol Nano al portal de Llobera que inclou un directori comercial.