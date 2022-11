Ha mort mossèn Josep Maria Besora i Olivera (Solsona, 1942), un capellà molt conegut a la ciutat i a diferents indrets del bisbat. Havia exercit a Bagà i Sant Llorenç de Morunys com a rector, entre altres i des del 2016 era president de la Confraria de la Mare de Deu del Claustre i administrador eclesiàstic de la Vint-i-quatrena, que n'és l'òrgan de govern. El mossèn solsoní prenia el relleu al capdavant d'un ens que té els orígens al segle XV i que és anterior a l'existència del mateix Bisbat de Solsona a Josep Sierra, que hi va ser entre 2014 i 2016.

El funeral per Josep Maria Besora, que ha mort als 80 anys d'edat, tindrà lloc aquest dissabte, a les 4 de la tarda, a la catedral de Solsona. La vetlla es farà al Tanatori de Solsona, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre d'aquest divendres. I dissabte, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia.

Mossèn Josep Maria Besora era un home de tracte proper. Va ser ordenat sacerdot el 25 de juliol del 1966. Als seus inicis, va ser vicari de Verdú i de Puig-reig, on encara hi té vincles. Posteriorment va ser capellà a l'Uruguai fins el 1974, quan va tornar al bisbat solsoní. Després va encadenar diversos càrrecs entre els que es troba el de rector de Vilanova de Bellpuig, Bagà i Sant Llorenç de Morunys o el d'arxipreste del Pla d'Urgell. En aquesta darrera població hi va dur a terme importants obres de millora en els espais religiosos, però va decidir deixar la responsabilitat en tenir problemes amb un càncer que en aquells moments li afectava el ronyó. Ja havia tingut problemes de salut anteriorment.

Besora deia en el moment de ser triat com a cap de la Confraria de la Mare de Deu del Claustre que «com a fill de Solsona sento molta responsabilitat i molt respecte [per la posició de president de la confraria]». I recordava la relació que hi havia tingut des de petit. «Abans d'entrar al seminari vaig ser a l'escolania del Claustre i cantava a la missa diària de 2/4 de 8 del matí».

Fill de Ramon Besora, activista cultural injustament oblidat, Josep Maria Besora és una persona amb un fort vincle amb la música coral i el teixit cultural. Durant 20 anys va fer de mossèn a la Segarra. I a Sant Guim de Freixenet hi va fundar, per exemple, la coral infantil. Va dirigir-la en un acte al Palau de la Música. Però no en volia presumir. «Sóc un director d'espardenya», assegurava.