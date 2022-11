La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que l’augment dels costos de producció és «insostenible», en especial els relacionats amb l’energia, que en l’últim any s’han triplicat. El seu president, Ramon Sarroca, diu que és «impossible» traslladar aquest increment al consumidor final i, davant d’això, demana mesures per evitar que els aliments s’encareixin encara més. Així, la FCAC proposa que les cooperatives quedin excloses de pagar la compensació per l’excepció ibèrica a les gasistes, mesura que faria reduir el 50% la factura energètica, i que es pugui modificar la potència de la llum contractada dues vegades l’any, amb la qual estalviarien fins al 75% la despesa en potència de la llum.

La FCAC ha traslladat als diputats catalans al Congrés espanyol diverses mesures perquè puguin ser debatudes a la tramitació dels pressupostos de l’Estat del 2023. L’objectiu, explica Sarroca, és evitar agreujar l’increment dels preus dels aliments.