Solsona crea una borsa de lloguer d’habitatges destinada als joves

Solsona apostarà aquest 2023 per les polítiques d’habitatge, potenciant els domicilis socials i per a joves. Ramon Xandri, regidor d’habitatge, explica a Regió7 que «l’objectiu al qual volem arribar és posar molts pisos al mercat perquè els lloguers no pugin tant i estiguin a un preu assequible».

Una de les accions que ja s’ha fet efectiva durant els darrers mesos és la creació d’una llista de borsa jove dins la borsa d’habitatges de l’Ajuntament, gestionada per l’Oficina Jove. «Aquesta eina vol fomentar l’emancipació del jovent, són pisos petits i amb lloguers econòmics», detalla Xandri.

Per altra banda, actualment, s’està negociant la instauració d’una Oficina d’Habitatge local o comarcal, que ofereixi un servei més extens per assegurar-se que tothom pugui accedir a l’habitatge. L’Ajuntament de Solsona està treballant conjuntament amb el de Sant Llorenç de Morunys i el Consell Comarcal del Solsonès per poder disposar d’aquesta infraestructura a la comarca. A més, també es vol construir un edifici de lloguer social, així com fer polítiques per ampliar l’oferta, llogant edificis buits a llarg termini.

Durant aquesta legislatura es van publicar línies d’ajuts. La primera va ser de 1.000 euros per a totes les persones que tinguin pisos buits i els vulguin afegir a la borsa d’habitatge. S’hi van adherir al voltant de 7 persones. Les altres subvencions van ser per reformar habitatges buits que faci un any que no estan llogats o que s’incloguin a la borsa d’habitatges de l’Ajuntament, i, per a joves de 18 a 35 anys. El consistori indica que al voltant de 8 persones n’han estat beneficiaries.

El regidor d’habitatge apunta que hi va haver entre 10 i 15 consultes més, però no van encaixar amb les subvencions. «Per exemple, l’ajut marcava que el preu màxim de lloguer ha de ser de 400 euros, i hi va haver propietaris que no van estar-hi d’acord», explica. L’Ajuntament s’esperava més participació sent coneixedors del nombre de pisos buits a la ciutat. Tot i això, Xandri aclareix que «d’aquests més de 400 s’ha de tenir en compte que molts estan al nucli antic, i en alguns casos no tindrien cèdula d’habitabilitat».