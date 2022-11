Els productors de trumfos d'Odèn estan satisfets amb la temporada després d'un inici incert

Els productors de patates de muntanya, coneguts com a trumfos, d'Odèn es mostren satisfets amb la collita d'enguany malgrat que l'inici de la temporada era poc esperançador degut a la sequera. Així, tot i els dubtes del principi, els productors consultats per Regió7 parlen d'una de les millors temporades dels últims anys i ja tenen la vista posada en el Mercat del Trumfo i la Sal d'Odèn que es celebra aquest diumenge.

"Aquest any pintava molt malament perquè en el moment de la sembra feia molta calor, però vam començar a agafar alguna pluja i tot i que n’hi ha que els hi ha costat més o menys, ha sigut una bona temporada", destaca Joan Pujantell, un dels productors de trumfos que participarà en el mercat d'aquest diumenge i que té el seu cultiu a la zona de Cambrils. En aquest sentit Pujantell explica que a mitjans d'estiu, quan van començar a plantar els trumfos, "vam fer-ho llançant una moneda a l’aire perquè no sabíem com aniria". Tot i això defineix la temporada com a molt bona i, sobretot, millor que l'anterior que va ser "justeta".

També es mostra molt satisfet un altre dels productors d'Odèn que participarà al mercat, Josep Espuga. "Feia molt temps que no tenia una collita com la d’aquest any", diu Espuga destacant també la incertesa que tenia el sector durant l'època de plantar quan es vivia un estiu molt sec i càlid. La situació finalment va millorar gràcies a les pluges i al fet que tampoc fes molt fred per evitar que es congelés la plantació, un problema que ja han tingut altres vegades els productors de la zona.

Enguany les varietats que més producció han generat són la Kennebec i la Red Pontiac, com sol ser habitual. En aquest sentit Espuga assegura que la Kennebec és la que té més bona sortida al mercat seguida de la Red Pontiac, que no té tanta demanda. Per altra banda la varietat del Bufet ha tingut menys producció, com és habitual, i també sol tenir menys demanda.

El trumfo i la sal seran protagonistes a Odèn

Els trumfos seran els protagonistes, juntament amb la sal, del Mercat del Trumfo i la Sal d'Odèn, que aquest diumenge celebra la seva setena edició. L'esdeveniment es durà a terme a les Salines de Cambrils i tindrà com a principal reclam les parades de productors locals de trumfos i artesans des de les 9 del matí fins les 3 de la tarda. El mercat també comptarà amb una demostració de cuina amb trumfos, degustació de plats amb trumfos cuinats per establiments de la zona i altres activitats per a tots els públics.